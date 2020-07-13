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Spor

Zenit, Galatasaray Doğa Sigorta'dan Alex Poythress'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-07-13 14:29:33 -
Zenit, Galatasaray Doğa Sigorta'dan Alex Poythress'i transfer etti

İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı, geçen sezon Galatasaray Doğa Sigorta forması giyen ABD'li pota altı oyuncusu Alex Poythress'i kadrosuna kattı.

Zenit Kulübü, 26 yaşındaki Poythress ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Indiana Pacers ve Atlanta Hawks formaları giyen 2,06 metre boyundaki Poythress, Çin'in Jilin Northeast Tigers takımında oynadıktan sonra geçen sezon Galatasaray Doğa Sigorta'ya transfer olmuştu.

Sarı-kırmızılı formayla ING Basketbol Süper Lig'de 12,3 sayı, 5,9 ribaunt ortalamaları yakalayan Poythress, ULEB Avrupa Kupası'nda ise maç başına 13,6 sayı, 7,1 ribauntla oynamıştı.


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