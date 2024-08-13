Zenginlerin ‘Sözcü’sü! Villa sahipleri rahatsız oldu Sözcü harekete geçti

Sözcü’nün haberine göre

Silahtar Abdullah Ağa Bin Abdulkerim Vakfı adına kayıtlı yaklaşık 30 dönümlük araziye Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından kat karşılığı lüks konut ve villa inşaatı yaptırılacak. Arazi, 1.1 milyar TL bedelle ihaleye çıkarıldı. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Başakşehir’de bulunan 31 bin metrekarelik arazisini “kat karşılığı inşaat yapımı” için 23 Ağustos günü ihaleye çıkarıyor.

Resmi Gazetede yayımlanan ihale ilanında yer alan bilgilere göre Başakşehir İkitelli’de bulunan arazinin tamamının mülkiyeti, Silahtar Abdullah Ağa Bin Abdulkerim Vakfı adına kayıtlı.

ZENGİNLER RAHATSIZ OLDU

Vakıfa ait arazinin etrafında yer alan villa sahipleri villalarının önündeki boş araziye yapılacak konutlardan rahatsız olunca sözcülüğünü yapmak ta Sözcü’ye düştü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sözcü haberini şöyle sürdürdü.

İmarı “konut” olan parseller için hazırlatılan avan projeye göre dev araziye bloklar halinde dubleks villa, daire, dükkan olmak üzere 217 adet bağımsız bölüm inşa edilecek.

TAHMİNİ BEDEL 1.1 MİLYAR TL

İnşaat tamamlandığında 88 adet daire, 18 adet villa ve 3 adet dükkan olmak üzere toplam 109 adet bağımsız bölüm vakfa devredilecek.

Arazisini lüks konut inşaatı için ihaleye çıkaran Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, ihalenin tahmini bedelini 1 milyar 175 milyon 257 bin 480 TL olarak belirledi.

Arazi Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi’nin yanı başında bulunuyor.