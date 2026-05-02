Zenginlerin asla yemediği o yemek!

Avrupa mutfağının en tartışmalı lezzetlerinden biri olan Tripes à la mode de Caen, güçlü kokusu ve ağır yapısıyla yeniden gündeme geldi. Fransa'nın Normandiya bölgesine özgü bu geleneksel yemek, saatlerce pişirilen dana işkembesi, soğan, havuç ve baharatlarla hazırlanıyor.

Uzmanlara göre yoğun aroması nedeniyle bulunduğu ortamı kısa sürede kaplayan bu yemek, özellikle resmi davetlerde ve iş yemeklerinde pek tercih edilmiyor. Ağır yapısı nedeniyle tüketildikten sonra rehavet, halsizlik ve uyku hali oluşturabildiği belirtiliyor. Bu nedenle milyarderler ve üst düzey iş insanları, önemli toplantılar öncesinde bu tür yemeklerden uzak durmayı tercih ediyor.

Fransız mutfağında köklü bir geçmişe sahip olan Tripes à la mode de Caen, geleneksel sofralarda kendine yer bulsa da modern lüks restoranların menülerinde nadiren görülüyor. Keskin kokusu ve yoğun dokusu, onu her damak tadına hitap etmeyen özel bir lezzet haline getiriyor.

Kimileri için eşsiz bir gastronomi deneyimi olan bu yemek, kimileri için ise kokusu nedeniyle yaklaşılması zor bir seçenek olmaya devam ediyor. Özellikle iş dünyasının seçkin isimleri arasında pek rağbet görmediği konuşuluyor.