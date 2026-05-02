Yılmaz Morgül Ebru Gündeş'e tepki gösterdi: 'Hakkımı helal etmiyorum'
Yılmaz Morgül Ebru Gündeş'e tepki gösterdi: 'Hakkımı helal etmiyorum'

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, magazin dünyasında yankı uyandıran son açıklamalarında Ebru Gündeş’e yönelik oldukça sert bir tutum sergileyerek eski defterleri açtı. Kariyerinin başlangıç evresinde Gündeş’e büyük destek verdiğini ancak karşılığında beklediği manevi karşılığı göremediğini belirten Morgül, ünlü şarkıcıyı vefasızlıkla itham ederken "Hakkımı helal etmiyorum" sözleriyle aradaki tüm köprüleri yaktığını açıkça ilan etti.

Şarkıcı Yılmaz Morgül, geçmişe dair dikkat çeken iddialar ortaya attı. İfadeleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Morgül, şarkıcı Ebru Gündeş'in müzik kariyerinin başlangıcında kendisinin önemli rol oynadığını öne sürdü. Morgül bu desteği karşısında vefasızlık gördüğünü dile getirdi.

“İLK SAHNE KIYAFETİNİ BİLE BEN DİKTİRDİM” Saba Tümer'in programına konuk olan Morgül, Gündeş’in sahneye çıkmasında aktif rol aldığını belirterek, “İlk sahne çalışmasına ben ön ayak oldum, kadroya alınmasını sağladım. İlk sahne kostümünü bile ben diktirdim” dedi. İlişkilerinin kendi assolist olduğu dönemde bozulduğunu ifade eden sanatçı, o süreçte kendisine ağır sözler söylendiğini iddia etti.

“HAKKIMI HELAL ETMİYORUM” Yaşananların ardından büyük kırgınlık yaşadığını vurgulayan Morgül, “Benim ağzıma almayacağım kelimeler kullandı. Ona çok kırgınım, hiçbir şekilde hakkımı helal etmiyorum” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"YOLUMU HEP KESTİLER" Yılmaz Morgül daha sonra Süperstar Ajda Pekkan'a sitem etti. Morgül, "Türkiye'deki önemli tenorlardan biriyim ama yolumu hep engellediler. Şarkım çıkmadan beni plak şirketinde ilk dinleyen iki kişi Ajda Pekkan ve Adnan Şenses'ti. Yolumu hep kestiler" ifadelerini kullandı.

YILMAZ MORGÜL KİMDİR? 14 Ocak 1964'te İstanbul'da doğan İbrahim Yılmaz Morgül, aslen Rize Çayelilidir. Müzik eğitimini Feriha Tunceli ve Sözer Yaşmut gibi ustalardan almıştır. Sahne hayatına 1988 yılında Adana'da başlamıştır.

İlk albümü olan Elveda İstanbul'u 1995 yılında piyasaya süren Morgül, bu albümle büyük çıkış yakalamıştır. Özellikle "Elveda İstanbul", "Kız Sen Kimsin?" ve Zeki Müren'in de seslendirdiği "Bahçevan" (Can't Help Lovin' Dat Man) parçalarıyla tanınmıştır.

