Son saldırılarla gündeme gelmişlerdi... "Hedefimiz Şeriat'ı tesis etmek"

Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin, (CNİM) 25 Nisan 2026’da Mali genelinde düzenlenen saldırılara ilişkin yayınladığı kapsamlı açıklamada, operasyonların “yüksek koordinasyon, hız ve hassasiyetle” gerçekleştirildiğini ve “kesin başarıyla sonuçlandığını” ifade etti.

Grup, açıklamasında saldırıları gerçekleştiren unsurların “farklı operasyon sahalarında eş zamanlı şekilde hareket ettiğini” belirterek, saldırıların “düşmana ağır kayıplar verdirdiğini” kaydetti.

MepaNews'in aktardığına göre açıklamada, sahadaki performansın “koordinasyon, hız ve askeri etkinlik açısından dikkat çekici” olduğu savunuldu.

CNİM, özellikle kuzeydeki Kidal kentinin kontrolüne yönelik operasyonun Azavad Kurtuluş Cephesi ile “yakın ve etkili işbirliği” içinde yürütüldüğünü belirtirken, Gao, Sévaré, Kati ve başkent Bamako’daki havaalanı çevresi ile güneydeki çeşitli stratejik noktalara yönelik saldırıların ise doğrudan kendi savaşçıları tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıklamada, saldırıların “askeri yönetimin kırılganlığını ortaya koyduğu” iddia edilerek, Mali’de iktidarda bulunan cunta yönetimi “zayıf” ve “savunmasız” olarak nitelendirildi.

Grup, saldırıların “geniş çaplı bir bozgun etkisi yarattığını” savunurken, mevcut yönetimin ülkeyi “kriz ve istikrarsızlığa sürüklediğini” vurguladı.

"Şeriat'ın tesisini istiyoruz"

CNİM açıklamasında, Mali’deki tüm siyasi ve toplumsal aktörlere yönelik kapsamlı bir çağrıya da yer verildi. Açıklamada, siyasi oluşumlar, silahlı kuvvetler, dini liderler ve toplumun farklı kesimleri “ortak bir cephede birleşmeye” davet edildi.

Grup, mevcut yönetimin devrilmesi gerektiğini savunurken, ülkede yeni bir geçiş süreci başlatılması çağrısında bulundu. Bu sürecin “kapsayıcı ve sorumlu” olması gerektiği belirtilirken, yeni yönetimin temel hedefinin “Şeriat düzeninin tesisi” olacağı ifade edildi.

Açıklamada, Mali’de kurulmasını önerilen yeni siyasi düzenin temel hedeflerinden birinin “şeriat’ın tesisi” olacağı açık şekilde ifade edildi.

CNİM, olası geçiş sürecinin yalnızca mevcut yönetimin devrilmesiyle sınırlı kalmaması gerektiğini savunarak, yeni yapının dini esaslara dayalı bir yönetim modeli üzerine inşa edilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, bu sürecin “kapsayıcı ancak İslami referanslara bağlı” olması gerektiği vurgulanırken, ülkenin geleceğinin bu çerçevede yeniden şekillendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Sahadaki durum

Mali’de güvenlik durumu son yıllarda ciddi şekilde kötüleşirken, özellikle kuzey ve orta bölgelerde silahlı grupların etkinliği artmış durumda.

2020’de gerçekleşen askeri darbenin ardından ülke cunta yönetimi altında bulunuyor.

Uzmanlar, son saldırıların kapsamı, coğrafi yayılımı ve eş zamanlı niteliğinin, ülkedeki güvenlik dinamiklerinde yeni bir aşamaya işaret edebileceğini değerlendiriyor.