Bütün mikroplar ortaya çıkacak ve... Kokusu tadı farklı faydaları ise inanılmaz!

Kokusu tadı farklı faydaları ise inanılmaz olan siyah sarımsağın faydaları sizi çok şaşırtacak...
Sarımsağın kontrollü koşullarda uzun süre bekletilmesiyle ortaya çıkan 'siyah sarımsak', son dönemlerde sağlıklı yaşamın yükselen trendleri arasında gösteriliyor. Özel fermantasyon süreciyle daha sağlıklı ve leziz bir tada bürünen siyah sarımsak, faydalarıyla çok şaşırtıyor.
Binlerce yıldır "doğal antibiyotik kaynağı" olarak görülen kadim lezzetlerin başında sarımsak yer alıyor. Keskin kokusunun yanı sıra aromatik tadıyla yemeklere eşsiz bir dokunuş yapma imkanı sunan sarımsağı kimi zaman aperatif tariflerde kimi zaman ana yemeklerde kimi zaman da şifa deposu lezzetlerde sıklıkla tercih ediyoruz.
Ancak son dönemlerde sarımsak bambaşka bir forma bürünerek sağlıklı yaşamın anahtarı haline geliyor.
Kontrollü ısı ve nemde haftalar süren özel bir fermantasyon süreci geçiren "siyah sarımsak", yüksek besin değeriyle dikkatleri üzerine çekiyor.
İlk bakışta yanmış izlenimi veren siyah sarımsağı elde etmek için sarımsaklar, yaklaşık 60 ila 90 derece sıcaklık ve yüksek nem oranında bir aydan fazla süren özel bir fermantasyon sürecinden geçiriliyor.
Geçirdiği dönüşümle dokusu ve aroması da değişen siyah sarımsak, içeriğindeki şeker ve amino asitlerin tepkimeye girmesiyle yumuşak ve jölemsi bir kıvama bürünür. Böylece sarımsağın keskin tadı yerini karamelize bir tada bırakır. Öte yandan 'koku' özelliğini de geride bırakan siyah sarımsak, tüketim sonrası ağızda rahatsız edici bir tat ve koku bırakmadığı için rahatça tüketilebilir.
Siyah sarımsağın en önemli özelliği antioksidan kapasitesinin beyaz sarımsağa kıyasla katbekat fazla olması. Bu da bağışıklık sistemini desteklemede, hücre yenilenmesine katkı sağlamada ve serbest radikallere karşı koruma açısından önemli avantajları beraberinde getirir.
Güçlü Antioksidan Kaynağı: Fermantasyon işlemi sayesinde beyaz sarımsaktan daha yüksek antioksidan seviyelerine ulaşarak serbest radikallerle savaşır, yaşlanmayı geciktirir.
Bağışıklık ve Enfeksiyon Kalkanı: Antiseptik ve antibakteriyel özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini destekler ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.
Kalp ve Damar Sağlığı: Kolesterolü dengelemeye, kan basıncını (tansiyon) düşürmeye yardımcı olur. Kan Şekeri Kontrolü: Diyabet semptomlarını iyileştirebilir ve insülin direncini azaltarak Tip 2 diyabete karşı koruma sağlar.
