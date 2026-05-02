Bütün mikroplar ortaya çıkacak ve... Kokusu tadı farklı faydaları ise inanılmaz!

Geçirdiği dönüşümle dokusu ve aroması da değişen siyah sarımsak, içeriğindeki şeker ve amino asitlerin tepkimeye girmesiyle yumuşak ve jölemsi bir kıvama bürünür. Böylece sarımsağın keskin tadı yerini karamelize bir tada bırakır. Öte yandan 'koku' özelliğini de geride bırakan siyah sarımsak, tüketim sonrası ağızda rahatsız edici bir tat ve koku bırakmadığı için rahatça tüketilebilir.