Sumud Filosu’na saldırıda Atina parmağı: "Yunanistan saldırıyı sinema izler gibi izledi"

Saldırının gerçekleştiği konumun vahametine dikkat çeken Mustafa Ceylan, terörist İsrail ordusunun Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunanistan’ın arama kurtarma sahası içerisinde bu korsanlığı yaptığını belirtti. Olay anında Yunan Sahil Güvenliği’nin müdahale etmek yerine sessiz kaldığını ifade eden Ceylan, şu ifadelere yer verdi:

"Yunanistan saldırıyı sinema izler gibi izledi"

"Kendilerini 'İsrailli' olarak tanıtan eşkıyalar, Yunanistan arama kurtarma sahasında sivil teknelere yaklaşıyor, insanları hedef alıyor. Peki bu sırada Yunan Sahil Güvenliği ne yapıyor?

Bu eşkıyalığı adeta bir sinema filmi izler gibi izliyor! Siyonist katillere adeta kalkan oluyorlar."

Atina'nın sessizliği suçluluktan mı?

Yunan makamlarının saldırı sonrası derin bir sessizliğe bürünmesini "suçluluk göstergesi" olarak nitelendiren Ceylan, bölgedeki aktivistlerin ve bizzat Yunanistan içindeki muhalif isimlerin de bu kirli ortaklığı haykırdığını hatırlattı. Yazıda, Yunanistan’daki "March to Gaza Greece" inisiyatifinin ve aktivist Yasonas Apostolopulos’un tanıklıklarına değinilerek, saldırının Atina’nın gözetiminde yapıldığı savunuldu.

Yanis Varoufakis de hükümetini topa tuttu

Yazısında Yunanistan eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis’in de Miçotakis hükümetine yönelik sert tepkisini aktaran Mustafa Ceylan, Varoufakis’in "Yunan hükümeti ya işbirlikçi ya da denizlerimizi İsrail’den korumaktan aciz" sözlerini hatırlatarak, Atina'nın aciz değil, düpedüz taşeronluk yaptığını iddia etti.

Ceylan, Akdeniz’de sergilenen bu tutumun Türkiye düşmanlığı ve İslam nefreti üzerinden kurulan bir "Haçlı-Siyonist ittifakı" olduğunu belirterek, tüm engellemelere rağmen Filistin’e yönelik direniş ruhunun teslim alınamayacağını vurguladı.