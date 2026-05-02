Aman çok dikkat edin! Gıdaları bu şekilde çözdürüyorsanız tehlike büyük
DHA

Aman çok dikkat edin! Gıdaları bu şekilde çözdürüyorsanız tehlike büyük

Dondurulmuş gıdalar mutfakta pratiklik sağlasa da yanlış taşıma ve hatalı çözündürme yöntemleri sağlık risklerini ciddi şekilde artırabiliyor.

Foto - Aman çok dikkat edin! Gıdaları bu şekilde çözdürüyorsanız tehlike büyük

Dondurulmuş gıdaları oda sıcaklığında bekleterek çözündürmek, sanıldığı kadar masum olmayabilir. U

Foto - Aman çok dikkat edin! Gıdaları bu şekilde çözdürüyorsanız tehlike büyük

Dondurulmuş gıdaların taşınmasında soğuk zincirin mutlaka korunması gerektiğini belirten Medipol Sağlık Grubu'ndan Uzm. Dr. Hale Handan Sarıkaya, “Market alışverişinde dondurulmuş ürünler en son alınmalı ve mümkünse yalıtımlı çantalarda, buz aküleriyle birlikte en kısa sürede eve ulaştırılmalıdır. Özellikle çözünmeye başlayan gıdalarda hızlı bakteri oluşumu için çok uygun bir zemin hazırlanıyor" dedi.

Foto - Aman çok dikkat edin! Gıdaları bu şekilde çözdürüyorsanız tehlike büyük

Dondurulmuş gıdaların çözündürülmesinde en güvenli yöntemin buzdolabı olduğunu aktaran Dr. Sarıkaya, “Eksi 18 dereceden çıkarılan gıdanın, buzdolabında artı 4 derecede yaklaşık 24 saat içinde yavaşça çözülmesi en sağlıklı yöntemdir. Daha hızlı çözündürme gerektiğinde ise su geçirmez ambalaj içinde soğuk su yöntemi kullanılabilir. Mikrodalga kullanımı ise son seçenek olmalı. Bu yöntemde çözünen gıdanın hemen pişirilmesi gerekir" diye konuştu. En sık yapılan hatalardan birinin gıdaların oda sıcaklığında çözündürülmesi olduğunu söyleyen Dr. Sarıkaya, “Gıdanın dış yüzeyi hızla çözünürken bakteriyel çoğalma başlar. Bu durum ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. Özellikle sıcak suyla çözündürme de benzer şekilde risklidir. Gıdalarda yalnızca bakteri değil, bakterilerin oluşturduğu toksinler de risk taşıyor. Pişirme işlemi bakterilerin çoğunu yok etse de bakteriyel toksinler kalabilir. Bu toksinler uzun vadede vücutta inflamasyona, hücre hasarına ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Foto - Aman çok dikkat edin! Gıdaları bu şekilde çözdürüyorsanız tehlike büyük

Çözündürülmüş gıdaların tekrar dondurulmasının önerilmediğini belirten Dr. Sarıkaya, “Sağlıklı koşullarda buzdolabında çözünen gıdalar teorik olarak yeniden dondurulabilir ancak bu durum gıdanın besin değerini düşürür. Oda sıcaklığında çözünen gıdalar ise kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır. Sağlıklı ve güvenli beslenme için dondurulmuş gıdaların doğru yöntemlerle çözündürülmesi gerekir. En doğru yaklaşım, gıdayı kontrollü şekilde çözdürüp kısa sürede tüketmektir" diyerek sözlerini tamamladı.

Foto - Aman çok dikkat edin! Gıdaları bu şekilde çözdürüyorsanız tehlike büyük

