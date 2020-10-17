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Gündem Zenginer kardeşler hakkında karar
Gündem

Zenginer kardeşler hakkında karar

FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına yönelik TUSKON davasından dosyaları ayrılan tutuksuz sanıklar Mustafa ve Salih Zenginer kardeşler ile kuzenleri Mehmet Zenginer’in yargılandığı dava karara bağlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 17:15:00 -
Zenginer kardeşler hakkında karar

Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Zenginer ve Mustafa Zenginer’i “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan önce 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların duruşmalardaki davranışı, sabıkasız kişilik özellikleri ve cezanın gelecekleri üzerindeki etkilerini dikkate alan heyet, her iki sanığın da hapis cezasını 8 yıl 1 ay 15’er güne düşürdü. Sanıklardan Salih Zenginer’e ise “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme” suçundan 4 yıl 6 ay ceza verilmesini kararlaştıran heyet, sanığın duruşmalardaki davranışı, sabıkasız kişilik özellikleri ve cezanın geleceği üzerindeki etkilerini indirim nedeni sayarak sanığın cezasını 3 yıl 9 aya indirdi.

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