Zencefil çayı kilo verdirir mi? Zencefil çayı nasıl yapılır?

Havaların ısınmasıyla birlikte pek çok kişi kilo vermek için yöntemler araştırmaya başladı. Metabolizmasının hızlanmasını isteyenler ise ne yiyip ne içmeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, zencefilli çay nasıl yapılıyor? Zencefil zayıflatır mı?

Zencefil çayı kilo verdirir mi?

Zencefil; kalsiyum, fosfor, demir, B ve C vitamini yönünden bir hayli zengindir. Bu sebeple zencefil güçlü bir bağışıklık sistemi için son derece önemlidir. Kış aylarında soğuk algınlığına karşı zencefil çayı yapabilir ya da ıhlamur çayının içerisine ekleyebilirsiniz.

Zencefilin metabolizmayı hızlandırma özelliği bulunuyor. Bu sebeple düzenli ve ölçülü tüketiminde zencefil kilo vermenize yardımcı olur. Elbette, yalnızca zencefil tüketerek kilo veremezsiniz. Sağlıklı beslenmenin yanı sıra mutlaka her gün egzersiz yapmalısınız.

Yapılan bilimsel araştırmalar zencefilin tokluk hissini artırdığını ortaya koymuştur. Bu leziz baharatı tüketerek ani tatlı krizlerinize son verebilirsiniz. Toz zencefil ve toz tarçını karıştırıp meyvelerin üzerine ya da yoğurda serpebilirsiniz. Bu şekilde hazırlayacağınız bir ara öğün yemek vaktine kadar açlık hissetmemenize yardımcı olacaktır.

Zencefil çayı nasıl yapılır?

Taze zencefil çayı tarifi

2 dilim limon

1 parça zencefil

Bal

Sıcak su

Bir bardağın içine limon, bir diş sarımsak boyutunda taze zencefil ve sıcak suyu alıp 5 dakika kadar demlenmeye bırakın. Ardından çayı süzüp içine bal ekleyerek içebilirsiniz.

Toz zencefil çayı tarifi

1 çay kaşığı toz zencefil

1 bardak sıcak su

1-2 dilim elma

Toz zencefili çay yapmak için kullanacaksanız; unutmayın keskin bir tadı olacaktır. Sıcak suyun içerine zencefili ekleyip ve 5 dakika demlenmeye bırakın. Çayı süzüp içerisine elma dilimlerini ekleyebilirsiniz. Ayrıca çaya limon suyu da ekleyebilirsiniz.

Toz zencefili çay yerine süt içerisine de ekleyebilirsiniz. Zencefilli bir bardak sütü gece uyumadan önce içtiğinizde mışıl mışıl bir uyku çekebilir aynı zamanda kilo vermenize yardımcı olabilirsiniz.