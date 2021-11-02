Zencefil bal limon karışımı; şişkinlik ve kabızlık problemine iyi gelir ve sindirimi dengeler. Zencefil bal limon karışımı yapılmasıyla insan vücuda faydalar sağlamaktadır. Bunu yanı sıra bu üçlü; kan şekerini normal düzeye getirmeye ve dengelemeye yardımcı olur.

Zencefil Bal Limon Karışımı Faydaları

-Bağışıklık sistemini güçlendirir, virüslere karşı korur.

-Zencefil bal limon öksürük için birebir, özellikle de kuru öksürük, bronşit ve farenjite iyi gelir.

-Zencefil bal limon karışımı doğal antibiyotiktir.

-Nezle grip ve soğuk algınlığına iyi gelir.

-Cilt sağlığına iyi gelir.

-Kansere karşı koruyucudur, kolon, göğüs, akciğer ve prostat kanseri tedavilerine yardımcı olur.

-Enerji verici özelliğiyle cinsellik anlamında da çok etkilidir, cinsel gücü artırır.

-Boğazdaki, idrar yollarındaki ve sinüslerdeki iltihapları kurutmaya yardımcı olur.

Zencefil Bal Limon Karışımı Nasıl Yapılır?

Malzemeler

Taze kök zencefil: 200 gram

Süzme hakiki bal: 0,5 kg

Limon: 2 tane

1 litrelik cam kavanoz.

Yapılışı

Zencefil bal limon tarifi çok kolay ve hemen evde yapabilirsiniz. Önce taze kök zencefilleri iyice yıkayın, kaşık yardımıyla kabuklarını soyun ve ince ince keserek kavanoza atın. Sonra limonu yuvarlak olacak şekilde kabuklarıyla birlikte ince ince dilimleyip kavanoza ilave edin. Kesilmiş taze zencefillerin ve limonun üzerini örtecek kadar yaklaşık yarım kilo bal döküp tahta kaşıkla karıştırın.

Kavanozun ağzını kapatıp buzdolabının içine koyup en az 6 saat bekletin. Zencefil bal limon karışımı hazırdır. Vaktiniz varsa 2 gün bekleyin ki tam kıvamını alsın. Karışım sulanacak ve şurup haline dönüşecektir. Toz zencefil bal limon karışımı sıcak su ile de tüketmek mümkün ama çok sıcak olmamalıdır.

Her gün tok karna sabah akşam bir yemek kaşığı tüketebilirsiniz. Çocuklara ise tatlı kaşığıyla verilmelidir. Etkilerini 2 gün içinde göstermeye başlayacaktır. Buzdolabında 2 ay kadar saklanabilir, bozulma olmaz.