60 dereceyi aşarken... Sıcak hava ilaçları bozuyor! Araçta bırakanlar dikkat

Dışarıda hava sıcaklığı 30-35 derece civarındayken, kapalı bir aracın içinin sadece bir saat içinde 60 ila 70 dereceye kadar yükselebildiğini belirten Dr. Burak Uzel, bu aşırı sıcağın birçok ilacın kimyasal yapısını olumsuz etkilediğini vurguladı. Özellikle flakon şeklinde sunulan obezite ilaçlarının ve tiroid ilaçlarının bu yüksek sıcaklıklarda etkinliğinin hızla azaldığını ifade etti. Çocuk Antibiyotikleri ve Aşılara Dikkat! Uzm. Dr. Burak Uzel, özellikle anne babaları yakından ilgilendiren önemli bir detayın altını çizdi: Çocuklar için kullanılan amoksisilin-klavulanat içerikli süspansiyon (şurup) formundaki antibiyotiklerin yüksek ısıda etkinliklerini ciddi derecede kaybettiğini ve bu ilaçların kesinlikle arabada bırakılmaması gerektiğini belirtti.