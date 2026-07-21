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Sağlık
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60 dereceyi aşarken... Sıcak hava ilaçları bozuyor! Araçta bırakanlar dikkat

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60 dereceyi aşarken... Sıcak hava ilaçları bozuyor! Araçta bırakanlar dikkat

Ülkemize çöken kavurucu sıcaklarda araç kullanımı ve içinde bıraktığımız eşyalar konusunda bu hususa dikkat etmeliyiz...

#1
Foto - 60 dereceyi aşarken... Sıcak hava ilaçları bozuyor! Araçta bırakanlar dikkat

Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sağlık açısından gözden kaçan büyük bir tehlikeye dikkat çeken Uzm. Dr. Burak Uzel, araç içinde unutulan veya bırakılan ilaçların yapısının bozularak etkinliklerini kaybedebileceği uyarısında bulundu. Yaz aylarında artan sıcaklıklar, sadece insan sağlığını değil ilaçların güvenliğini de tehdit ediyor. Uzmanlar, özellikle araç içinde bırakılan ilaçların yüksek sıcaklık nedeniyle bozulabileceği ve tedavi etkisini kaybedebileceği konusunda uyarıyor. Uzm. Dr. Burak Uzel, yaz yolculuklarında ilaçların mutlaka uygun koşullarda saklanması gerektiğini belirtti.

#2
Foto - 60 dereceyi aşarken... Sıcak hava ilaçları bozuyor! Araçta bırakanlar dikkat

Kapalı araçların iç sıcaklığı kısa sürede 60 dereceyi aşabiliyor. Uzmanlar; obezite ilaçları, tiroid ilaçları, çocuk antibiyotikleri ve aşıların sıcaktan etkilenebileceğine dikkat çekerek, ilaçların araçta bırakılmaması gerektiğini vurguluyor.

#3
Foto - 60 dereceyi aşarken... Sıcak hava ilaçları bozuyor! Araçta bırakanlar dikkat

Dışarıda hava sıcaklığı 30-35 derece civarındayken, kapalı bir aracın içinin sadece bir saat içinde 60 ila 70 dereceye kadar yükselebildiğini belirten Dr. Burak Uzel, bu aşırı sıcağın birçok ilacın kimyasal yapısını olumsuz etkilediğini vurguladı. Özellikle flakon şeklinde sunulan obezite ilaçlarının ve tiroid ilaçlarının bu yüksek sıcaklıklarda etkinliğinin hızla azaldığını ifade etti. Çocuk Antibiyotikleri ve Aşılara Dikkat! Uzm. Dr. Burak Uzel, özellikle anne babaları yakından ilgilendiren önemli bir detayın altını çizdi: Çocuklar için kullanılan amoksisilin-klavulanat içerikli süspansiyon (şurup) formundaki antibiyotiklerin yüksek ısıda etkinliklerini ciddi derecede kaybettiğini ve bu ilaçların kesinlikle arabada bırakılmaması gerektiğini belirtti.

#4
Foto - 60 dereceyi aşarken... Sıcak hava ilaçları bozuyor! Araçta bırakanlar dikkat

Ayrıca aşıların yapısının korunması için "soğuk zincir" kuralına mutlaka uyulması gerektiğini hatırlatan Uzel, aşırı sıcakta kalan aşıların tamamen etkisiz hale gelebileceğini söyledi. Zehirleme Riski Var mı? Sıcakta kalan ilaçların genellikle toksik (zehirleyici) bir etki yaratmadığını, ancak tedavi edici özelliklerini kaybettiklerini belirten Dr. Burak Uzel, geçmişte tetrasiklin içerikli eski nesil antibiyotiklerde ve şu anda zaten kullanımda olmayan ranitidin etken maddeli mide koruyucularda bu tür problemlerin bildirildiğini aktardı. Temel sorunun ilaçların "bozulması ve işlevini yerine getirememesi" olduğunu ekledi.

#5
Foto - 60 dereceyi aşarken... Sıcak hava ilaçları bozuyor! Araçta bırakanlar dikkat

Özellikle yaz yolculuklarına çıkanlara tavsiyelerde bulunan Dr. Uzel, "Uzun yolculuklar yaparken, örneğin bir feribota bindiğinizde veya mola verdiğinizde aracınızı sıcağın altında bırakacaksanız, ilaçlarınızı mutlaka yanınıza alın. Onları arabanın içinde unutmayın," diyerek sözlerini tamamladı ve herkese sağlıklı günler diledi.

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