Özgür Özel partisinden ayrılıyor! Son kez grup yapacak: CHP'ye veda konuşması ortaya çıktı!

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100’deki canlı yayında Özgür Özel'in yarın yapacağı CHP'ye veda konuşmasının detaylarını aktardı.

Sinan Burhan'ın aktardığına göre; İşte o konuşma şöyle: “Bugün tarihi bir kararın eşiğindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi’ni tarihinde ilk kez Türkiye’nin birinci partisi yapan kadrolarız. Başarımız hukuki ve siyasi müdahalelerle gölgelenmek istendi. Bugün artık yeni bir karar alma sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Bu karar, bir ayrılık değil; milletimize karşı duyduğumuz sorumluluğun gereğidir."

"Şimdi yeni bir yürüyüş başlatıyoruz. Türkiye’nin tamamını kucaklayacağız. Bu yürüyüş, kişilerin değil milletin yürüyüşüdür. Bugün yeni bir sayfa açıyoruz. Geleceğimiz için hep birlikte yeni bir yola çıkıyoruz. Bölünme parçalanma yok; tek parça gidiyoruz. Geride binalar, arabalar, otobüsler bırakıyoruz. Başımızdan bir çatı uçuruldu, biz yenisini yapıyoruz. Biz CHP’den ayrılıp yeni bir parti kurmuyoruz. CHP bir mutasyona uğratıldı; kendimize başka bir çatı kuruyoruz.”