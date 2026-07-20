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Dünya Sıcak saatler yaşanıyor! Hürmüz Boğazı'nda 2 Yunan tankeri vuruldu
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! Hürmüz Boğazı'nda 2 Yunan tankeri vuruldu

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sıcak saatler yaşanıyor! Hürmüz Boğazı'nda 2 Yunan tankeri vuruldu

İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında sıcak çatışmaların yaşandığı Hürmüz Boğazı'nda iki Yunan tankerine mühimmat isabet etti. Bir gemide yangın çıktı, mürettebat tahliye edildi. İran ise gemilerin mayına çarparak infilak ettiğini açıkladı.

İran ile ABD arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlenirken, Hürmüz Boğazı’nı Umman kara sularını kullanarak geçmeye çalışan iki Yunan petrol tankeri saldırıya uğradı.

Yunan tanker şirketi Dynacom, saldırıya uğrayan iki geminin mürettebatının Umman makamları tarafından karaya çıkarıldığını ve tüm bölge makamlarıyla yakın temas halinde olunduğunu açıkladı.

GEMİDE YANGIN ÇIKTI

Dynacom, bu iki gemiden biri olan Malta bayraklı Panamax sınıfı tanker Kavomaleas’a iki mühimmat isabet ettiğini, bunun makine dairesinde yangına neden olduğunu ve gemiyi tahliye etmek zorunda kaldıklarını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Gemideki yangın söndürme sisteminin devreye alınmasının ardından kaptan, gemiyi tahliye etme kararı aldı" denildi.

Bir başka açıklamada ise 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip büyük bir ham petrol tankeri olan Liberya bayraklı Acheloos’a da mühimmat isabet ettiği duyuruldu. Şirketin açıklamasında her iki geminin mürettebatının güvende olduğu belirtildi.

Yunan deniz güvenliği şirketi Marisks, Acheloos ve Kamomaleas'ın aynı anda vurulduğunu ve her ikisinin de boğazı ABD desteğiyle oluşturulan güney koridorunu kullanarak geçmekte olduğunu bildirdi.

 

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU: 2 GEMİ İNFİLAK ETTİ

İran resmi haber ajansı IRNA ise, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada Umman kara sularından geçmeye çalışan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’nın güneyinde "infilak ettiğini" açıklamıştı.

Devrim Muhafızları, gemilerin su yolundaki mayınlara çarptığını ileri sürmüş ve ABD’nin saldırıları devam ettiği sürece bölgenin güvenli olmayacağı ve gübre, petrol veya doğal gaz taşıyan tüm gemilerin tehdit altında olacağı uyarısında bulunmuştu. Devrim Muhafızları Ordusu, "ABD’nin zorlaması ve tahrik etmesi" ile hareket eden ve "ihlalde bulunan iki tankerin", boğazın güneyinde "güvensiz ve kazaya açık bir güzergah" olarak nitelendirilen rotadan giriş ve çıkış yapmaya çalıştığını ve ardından "infilak ederek durmak zorunda kaldıklarını" ifade etti.

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