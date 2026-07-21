  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin sanayi devinin son hali içleri acıttı: Ayağa kalkması için 50 milyon dolara ihtiyaç var Savunma sanayiinde fabrikalarımız yüksek adetli seri üretime geçecek! Millileşme hamlesi zirveye çıkıyor Klima ile soğutulmuş ortamlara dikkat! Kalp hastalarına 24 derece uyarısı İşte gizemli hastane ziyaretlerinin perde arkası! Gülistan Doku'da hamilelik şüphesi... Uçan scooter satışa çıkıyor! İşte fiyatı ve özellikleri! Trafik kazalarında 6 aylık bilanço belli oldu! Can kaybı yüzde 15 azaldı "Bizi değil, ABD'yi dinlediler" dedi ve ekledi: Gemiler patladı, alev alev yanıyor Siirt balda İlk 5'te: Destek geldi, bal arttı
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Siirt balda İlk 5'te: Destek geldi, bal arttı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Siirt balda İlk 5'te: Destek geldi, bal arttı

Siirt’te yüksek rakımlı yaylalar ve zengin bitki örtüsünün sağladığı avantaj, üreticilere sunulan desteklerle birleşince bal üretiminde önemli artış sağlandı.

#1
Foto - Siirt balda İlk 5'te: Destek geldi, bal arttı

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında arı yetiştiriciliğinin her geçen yıl arttığı Siirt'te yaklaşık 258 bin 750 kovanla bal üretimi yapılıyor. Arıcılıkla ilgili eğitim faaliyetlerinin de yıl boyunca sürdüğü kentte, 3 yıl önce 2 bin 800 ton olan bal üretimi verilen destekler sayesinde 3 bin 175 tona çıkarıldı.

#2
Foto - Siirt balda İlk 5'te: Destek geldi, bal arttı

TÜRKİYE'DE 5. SIRADA YER ALIYORUZ: İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, Siirt'te önemli geçim kaynaklarından biri olan bal üretiminin her geçen gün arttığını söyledi. Kentin arı yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Şanverdi, Siirt'in tarım ve hayvancılık yönünden her geçen gün geliştiğini dile getirdi. Siirt'in arıcılık yönünden de gelişme sağladığını bildiren Şanverdi, "2023 yılında kovan varlığımız 203 bin, bal üretimimiz 2 bin 800 ton civarındaydı. TÜİK verilerine göre geçen yıl kovan sayımız 258 bin 750, bal üretimimiz de 3 bin 175 tona ulaştı. Türkiye'de 5. sırada yer alıyoruz. Son 1 yıl içinde de 64 bin kovan dağıtarak üreticilerimizi destekledik." dedi.

#3
Foto - Siirt balda İlk 5'te: Destek geldi, bal arttı

Üreticilerin modern ekipmanlarla üretim yapmasını önemsediklerini vurgulayan Şanverdi, yapılan desteklemeyle bal kalitesinin artırıldığını anlattı. Bölgedeki zengin floranın arıcılık için çok cazip olduğuna dikkati çeken Şanverdi, şunları kaydetti: "Siirt'te arıcılığın daha modern hale gelmesi için özellikle gezginci arıcılık yapan üreticilerimize çekme karavanlar vermeye başladık. Üreticilerimizin bulundukları yerlerde elektrik, su ihtiyaçlarının giderilmesi için güneş panelleri, barakalar, modern süt sağım üniteleri, bal tankları, modern kovanlar, termokovanlar vererek üreticilerimizi desteklemeye çalışıyoruz. Tarım ve hayvancılık yönünden her geçen gün gelişen ilimizde özellikle arıcılık alanındaki çalışmalarımızı arttırmaya çalışıyoruz. İlimizde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 3 yıllık çalışmalarımıza baktığımızda 350 milyon liranın üzerinde üreticilerimize katkı sağladık. 949 üreticimiz bu destekten faydalandı. Bu yıl da projelerimizle kırsalı desteklemeye özellikle arıcılık alanda desteklerimize devam edeceğiz. Özellikle modern arıcılık noktasında üreticilerimiz her geçen gün gelişiyor."

#4
Foto - Siirt balda İlk 5'te: Destek geldi, bal arttı

TERMOKOVAN DESTEĞİ ALAN ARICI ÜRETİMİNİ İKİ KATINA ÇIKARDI: Pervari ilçesinin Çemikare Yaylası'nda arıcılık yapan Ahmet Korkusuz da kuzeni Selma Korkusuz ile başvurduğu program kapsamında yüzde 50 hibe ile 3 milyon 323 bin 417 lira tutarında 320 polen tuzaklı kovan, 150 termokovan, çift kişilik sır alma tezgahı, bal dinlendirme tankı, çok fonksiyonlu bal tankı, polen kurutma fırını, bal sağım çadırı, elektronik çit sistemi ve 320 arı yemliği desteği aldı. Yaklaşık 5 yıldır Pervari başta olmak üzere Van ve Bitlis'in serin yaylalarında arıcılık yaptığını kaydeden Korkusuz, geçen yıl yaşanan arı kayıplarının ardından başvurduğu proje kapsamında kendisine termokovan verildiğini söyledi.

#5
Foto - Siirt balda İlk 5'te: Destek geldi, bal arttı

Termokovanlar ve modern arıcılık ekipmanlarıyla bir yıl içinde bal üretimini iki katına çıkardığını dile getiren Korkusuz, "Buranın florası zengin, çiçek ve geven var. Termokovan yazın daha serin, kışın daha sıcak tutuyor. Petekler kırılmıyor, arılar daha sağlıklı oluyor. Hastalık daha az oluyor. Alt havalandırma ve polen tuzakları da arıcılığa büyük fayda sağlıyor." ifadelerini kullandı. Arıcı Selma Korkusuz ise ailece gezici arıcılık yaptıklarına dikkati çekerek, devletten aldıkları destekle bölgede daha konforlu ortamda bal ürettiklerini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özcan'ın cinsel saldırı davasında ahlaksızlık zirve yaptı: 'Rızam dışında sapkın ilişkiye zorlandım!'
Gündem

Özcan'ın cinsel saldırı davasında ahlaksızlık zirve yaptı: 'Rızam dışında sapkın ilişkiye zorlandım!'

Bolu'da görülen cinsel saldırı davasının ilk duruşmasında müşteki Öznur Çağalı'nın ifadeleri 'ahlaksızlığın bu kadarına da pes' dedirtti. Ça..
İran, beşik gibi sallandı
Dünya

İran, beşik gibi sallandı

İran’ın Kirmanşah eyaletinde 5 dakika arayla 5,2 ve 5,7 büyüklüğünde iki deprem oldu. İlk verilere göre 3 kişinin yaralandığı tespit edildi...
Fırat Nehri'nde can pazarı!
Yerel

Fırat Nehri'nde can pazarı!

Adıyaman-Şanlıurfa il sınırında bulunan Fırat Nehri kenarına hafta sonunu değerlendirmek için piknik yapmaya giden vatandaşlar, Atatürk Bara..
Ahbap soruşturmasında yeni gelişme! Oğuzhan Uğur için karar verildi
Gündem

Ahbap soruşturmasında yeni gelişme! Oğuzhan Uğur için karar verildi

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni kararlar çıktı. G..
Adana'da korkunç olay
Gündem

Adana'da korkunç olay

Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu. 45 yaşında bir şahsa ait olduğu belirlenen cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna..
Ankara'da bu ilçelerde su kesintisi olacak!
Yerel

Ankara'da bu ilçelerde su kesintisi olacak!

Ankara'da yarın 08.00-00.00 saatleri arasında bazı mahallelerde planlı su kesintisi uygulanacak.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23