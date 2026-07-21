Siirt balda İlk 5'te: Destek geldi, bal arttı

TÜRKİYE'DE 5. SIRADA YER ALIYORUZ: İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi, Siirt'te önemli geçim kaynaklarından biri olan bal üretiminin her geçen gün arttığını söyledi. Kentin arı yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Şanverdi, Siirt'in tarım ve hayvancılık yönünden her geçen gün geliştiğini dile getirdi. Siirt'in arıcılık yönünden de gelişme sağladığını bildiren Şanverdi, "2023 yılında kovan varlığımız 203 bin, bal üretimimiz 2 bin 800 ton civarındaydı. TÜİK verilerine göre geçen yıl kovan sayımız 258 bin 750, bal üretimimiz de 3 bin 175 tona ulaştı. Türkiye'de 5. sırada yer alıyoruz. Son 1 yıl içinde de 64 bin kovan dağıtarak üreticilerimizi destekledik." dedi.