Zemzem suyuyla taharet almak caiz midir?

Şafii fıskına göre, zemzem suyuyla taharet almakla ilgili olarak Abbas (r.a) zemzem suyuyla gusletmenin yasak olduğuna ilişkin yapılan rivayet sahih değildir. Aksine Peygamber Efemdimiz (s.a.v) bir çok sahih hadis-i şerifinde herhangi bir ayrım yapmaksızın umumi manada suyun temizleyeci olduğunu beyan buyurmuştur. Dolayısıyla suyun mutlak olma özelliğini bozacak olan herhangi bir unsur olmaması durumunda zemzem suyu dahil her türlü suyla taharet alınabilir.

Bu hususta bir kerahet söz konusu değildir. (Nevevi fetva s 24) İmam Bacuri İbni Kasım üzerine yazmış olduğu haşiyesinde der ki ‘Mutemet olan görüşe göre zemzem suyunu necaseti izale etmekte dahi kullanmakta bir kerahet yoktur. Ancak necaseti izalede kullanmak evla olanı terk etmektir.” Netice olarak zemzem suyuyla taharet almak mekruh değildir. Ancak alınmaması daha güzeldir. İsmailağa Derneği.