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Spor

Zeljko Odradovic kimdir? Zeljko Odradovic Fenerbahçe’den ayrılıyor mu?

Zeljko Odradovic kimdir? Fenerbahçeli taraftarlar, “Zeljko Odradovic’le anlaşma sağlandı mı?” , “Fenerbahçe Zeljko Odradovic ile anlaştı mı?” , “Zeljko Odradovic ayrılıyor mu?” , “Zeljko Odradovic imza attı mı?” , “Zeljko Odradovic hangi kulüple anlaştı?” sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 17:09:00 -
Zeljko Odradovic kimdir? Zeljko Odradovic Fenerbahçe’den ayrılıyor mu?

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ile birçok başarıya ulaşan koç Zeljko Odradovic’in geleceği merak konusu. Sarı-lacivertli taraftarlar Zeljko Odradovic ile sözleşme imzalanıp imzalanmayacağını araştırıyor.

Zeljko Odradovic Fenerbahçe’den ayrılıyor mu?

Fenerbahçe Beko, koç Zeljko Obradovic ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı. TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertli yönetim ile Obradovic arasında ilk görüşme yapıldı. Birkaç gün içerisinde konunun netlik kazanması bekleniyor.

Zeljko Odradovic kimdir?

Zeljko Obradovic 9 Mart 1960 tarihinde Sırbistan’da  dünyaya geldi. Sırp basketbol koçu Obradovic, Fenerbahçe‘yi çalıştırmaktadır. Fenerbahçe Ülker’e gelmeden önce 13 yıl boyunca efsaneleştiği Panathinaikos takımını çalıştırdı. 8 kez Euroleague‘i kazanan koç, bu alanda rekoru elinde bulundurmaktadır. Aynı zamanda eski bir basketbol oyuncusu olan Obradovic, Borac Cacak ve Partizan takımlarında oynadı.

Zeljko Odradovic’li Fenerbahçe’nin başarıları:

EuroLeague (1): 2017

Euroleague, dörtlü finali 2. 2016, 2018

Euroleague dörtlü finali 4. 2015, 2019

Türkiye Basketbol Ligi (4): 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18

Erkekler Türkiye Kupası (3): 2015-16, 2018-19, 2019-20

Cumhurbaşkanlığı Kupası (3): 2013, 2016, 2017

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