Zelenskiy'den "savaş" açıklaması: Bize zarar veriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Batılı medya kuruluşlarını hedef alan Zelenskiy, ülkesinde savaş olacakmış hissiyatı oluşturulduğuna dikkat çekerek, "Bugün eskisinden daha fazla bir gerilim görmüyoruz. Evet asker sayısı arttı ama 2021 yılında Rusya'nın askeri tatbikatlarında bahsetmiştim. Medyadan gelen his şu ki sanki savaş var, sokaklarda askerler yürüyor, seferberlikle insanlar bir yerlere gidiyor. Bu doğru değil. Paniğe ihtiyacımız yok" dedi. Bu gibi söylemlerin ülke ekonomisine de zarar verdiğini ifade eden Zelenskiy, "Batı, Ukrayna'da yarın savaş olacak izlenimi veriyor. Bu doğru değil. Savaş söylemleri büyük panik oluşturuyor. Ukrayna ekonomisi bu söylemlerden zarar görüyor. Ukrayna ekonomisini istikrara kavuşturmak için 4-5 milyar dolara ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Bir muhabirin Rusya'ya yönelik yaptırım tehdidi hakkındaki soruya cevap veren Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırım tehdidinin Ukrayna'yı korumak için değil, Avrupa Birliği'ni (AB) korumak için tasarlandığını ifade ederek, "Bu yaptırımlar ülkemize yardım için tasarlanmamıştır, bu Avrupa Birliği'ne yönelik tam teşekküllü saldırganlığı durdurmak içindir" dedi.

"Ukrayna, NATO'ya katılsa da katılmasa da ordumuzu geliştireceğiz"

Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalini değerlendiren Zelenskiy, Ukrayna ordusuyla ilgili de cesur sözler sarf ederek, "Ukrayna'nın, NATO'ya katılımı konusu Ukrayna'ya bağlı değil. Batı, Ukrayna'nın, NATO'ya katılımını açıkça ilan etmeli. Ukrayna, NATO'ya katılsa da katılmasa da ordumuzu geliştireceğiz. Güçlü bir ordumuz var ordumuza güveniyoruz. Eğer NATO düzeyinde bir ordudan bahsediyorsak kesinlikle bu seviyenin altında değiliz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ukrayna'nın doğusundaki iç savaşın çözümü için Zelenskiy'nin istemesi durumunda, St. Petersburg veya Moskova'da ikili görüşmeler yapabileceklerine ilişkin açıklamasına değinen Zelenskiy, "Ukrayna ve Rusya arasındaki ilişkilerin sorunlarına dair elbette Rusya ziyaretiyle ve ikili üst düzey görüşmelerle çözülebilir. Ancak Ukrayna'nın doğusundaki durum Ukrayna'nın iç meselesidir. Bu nedenle Ukrayna makamları sorunu çözmek için Donbas liderleri ve halkıyla doğrudan iletişim kurabilir" dedi.