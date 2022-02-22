Zelenskiy'den Rusya'ya cevap: Sınırlar olduğu gibi kalacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır" açıklamasını yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ulusa seslenişinden satır başları şu şekilde:

Rusya'nın eylemleri Ukrayna toprak bütünlüğünün ihlalidir.

Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır

Rusya Federasyonu'nun eylemleri, Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir şekilde ihlalidir

Olabilecek her şeye karşı uzun bir süredir hazırlandık.

Putin'in açıklamaları, Rusya'nın Minsk Anlaşmasından tamamen çekildiği anlamına gelmektedir.

Ukrayna snırları, Rusya'nın açıklamasına rağmen olduğu gibi kalacaktır.

Rusya'nın kararı, barışçıl çabaları ve müzakereleri tamamen yok ettiği anlamına gelmektedir.

Barış istiyoruz. Ortaklarımızdan net ve etkili destek adımları bekliyoruz.

Siyasi ve diplomatik çözüm yolunun destekçisiyiz.

Sınırlarımız iyi korunuyor, biz kendi toprağımızdayız. Hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmuyoruz, kimseye bir şey vermeyeceğiz.