Zelenskiy'den Rusya açıklaması! "Dünya bir kez daha Moskova'nın sözlerinin ne kadar yanlış olduğunu gördü"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, görüntülü bir mesaj yayımlayarak, Ortodoksların Noel bayramını kutladı. Zelenskiy mesajında Rusya'nın ateşkes kararına uymadığını da dile getirerek, "Dünya bugün bir kez daha Moskova'dan gelen herhangi bir kelimenin ne kadar yanlış olduğunu görebildi. Orada ateşkes iddiasıyla ilgili bir şeyler söylediler. Ancak gerçek şu ki, Rus mermileri Bakhmut'u ve diğer Ukrayna mevzilerini yeniden vurdu" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortodoks Noeli nedeniyle Ukrayna’da ilan ettiği geçici ateşkes 6 Ocak saat 12.00’de yürürlüğe girmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bombardımanına rağmen Rus ordusunun Ortodoks Noeli nedeniyle ilan edilen ateşkese uymaya devam edeceğini duyurmuştu.