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Dünya Zelenskiy'den flaş Türkiye açıklaması: Güçlerimizi...
Dünya

Zelenskiy'den flaş Türkiye açıklaması: Güçlerimizi...

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmesi sonrası "iki ülke arasındaki iş birliği silahlı güçlerimizi kuvvetlendiriyor" açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 11:13:00 -
Zelenskiy'den flaş Türkiye açıklaması: Güçlerimizi...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştuğunu belirterek, telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı.

Zelenskiy, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye ile iş birliğinin derinleştiğini söyledi.

Vladimir Zelenskiy, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin her iki orduyu da kuvvetlendirdiğini söylerken, "İkili ilişkiler iki ülkenin ordusunu da güçlendiriyor. İmzalanması planlanan serbest ticaret anlaşması da ekonomik büyümeye katkı sağlayacak" dedi.

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