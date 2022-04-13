  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2 dağ arasında çelik köprü... Zengin etmek için mi yapılmış?! Müteahhitlere amma da para yedirmişler (!)

Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik! 400 bin dolara yükseltilecek

Rusya yaptırımlara karşı attığı adımı az önce dünyaya ilan etti: Türkiye ile yakında açıyoruz

Ukrayna, Rusya yanlısı lideri tutukladı!

ABD'den talep edilen F-16'lar hakkında Bakan Hulusi Akar'dan flaş açıklama

Kendini çok kötü ele verdi! Doları şişiren Atilla Yeşilada parayı bakın nereye yatırmış

İHA AKSUNGUR ilk defa atılan MAM-L füzeleri ile hedefi 12'den vurdu

Kadir Mısıroğlu anlatıyor… Darbeci Kemalistlerin maskesi böyle düştü ‘Atatürk heykelinden izin alan asker’

Buça’da açılan ikinci toplu mezardan 8 sivilin cesedi çıkarıldı

İşte Meral Akşener’in planı! Yavuz Ağıralioğlu çıktı küfürbaz Lütfü girdi
Dünya Zelenskiy'den flaş çıkış: Bu sadece ilk turdu
Dünya

Zelenskiy'den flaş çıkış: Bu sadece ilk turdu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rus Ordusunu durdurmakla kalmayıp onları geri püskürttük! Ama savaşımız bitmekten çok uzak. Bu sadece ilk turdu" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 20:47:00 -
Zelenskiy'den flaş çıkış: Bu sadece ilk turdu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tüm dünyayı saldırganlığa karşı birlik olma ve Ukrayna'ya yardım etme çağrısında bulundu. Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, savaştan önce uzmanların, Ukrayna'nın Rusya karşısında ancak bir hafta dayanabileceği yönündeki görüşlerini anımsattı.

Zelenskiy, "Rus Ordusunu durdurmakla kalmayıp onları geri püskürttük! Ama savaşımız bitmekten çok uzak. Bu sadece ilk turdu." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ordusunun strateji değiştirdiğini belirten Zelenskiy, Harkiv ve Donbas bölgelerini zorlamak için güçlerini artırdıklarını kaydetti.

Rusya'nın, Ukrayna ile durmayı planlamadığını ifade eden Zelenskiy, Putin'in propaganda makinesinin, Avrupa'nın Ukrayna'dan sonraki "mantıklı hedef" olduğunu açıkça ifade ettiğine işaret etti.

Zelenskiy, "Yani ya Batı, Ukrayna'nın Putin'i şimdi durdurmasına yardım edecek ya da Putin bu süreçte binlerce kadın ve çocuğu öldürerek, Rus İmparatorluğunu genişletmeye devam edecek. Bunu Mariupol, Harkiv, Buça ve Ukrayna'nın diğer şehirlerinde zaten yaptı" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın, Rus saldırganlığına karşı dünyayı kahramanca savunmaya devam etmek için belirli bir silah listesine ihtiyacı olduğunu kaydeden Zelenskiy, tüm dünya vatandaşlarından, hükümetlerine ve ülke liderlerine Ukrayna'nın savaşı durdurmasına yardımcı olacak ihtiyaçları iletmesini istediğini belirtti.

Ağır toplara, ağır zırhlı araçlara, hava savunma sistemlerine ve uçaklara acilen ihtiyaç duyduklarını belirten Zelenskiy, Topçu parçaları (kalibre 155 mm) ve cephane, top mermileri (152 mm kalibre), çoklu roketatar sistemleri, APC'ler (zırhlı personel taşıyıcılar, piyade savaş araçları vb.), tanklar (T-72, Amerikan veya Alman analogları), hava savunma sistemleri (S-300, BUK veya benzeri modern batı hava savunma sistemleri) ve savaş uçaklarına ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Zelenskiy, tüm dünyayı bu zalim saldırganlığa karşı birlik olmaya çağırdıklarına işaret etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay