Zelenskiy'den flaş açıklama: Bu gece çok daha zor olacak
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada, “Bugün zor bir gündü fakat gece çok daha zor olacak. Gece saldıracaklar.” ifadelerini kullandı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada, “Bugün zor bir gündü fakat gece çok daha zor olacak. Gece saldıracaklar.” ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya işgalinde son durumu değerlendirdiği konuşmasında “Zor bir gün oldu ancak gece daha zor olacak. Gece şiddetli saldıracaklar” dedi.
Gece şiddetli saldırılar olabileceğine karşı uyaran Zelenski, şunları söyledi:
"Çernigiv, Sumi, Harkov, çok sayıda şehrimiz saldırı altında. Donbas’taki erkekler ve kızlarımız, güneydeki şehirlerimiz. Kiev’e özel dikkat. Başkenti kaybedemeyiz."
Zelenski, dünya liderleriyle Ukrayna'ya yeni büyük yardım sağlanması konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.
Rus ordusu Melitopol'de
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna'nın güney doğusundaki Melitopol şehrine girdiğini açıkladı.
İngiltere duyurdu: Kiev kuşatılıyor
İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus kuvvetlerinin şehri kuşatmak için birden fazla eksenden Kiev'e doğru ilerlediğini söyledi.
Rusya'ya ait savaş uçağı düşürüldü
Ukrayna'nın Vinnytsia İl Devlet İdaresi Başkanı Sergiy Borzov, Vinnytsia bölgesinde Kalinovka yakınlarında Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi.