Zelenskiy'den dikkat çeken iddia: Ruslar çocuklarının cesedini dahi göremeyecek

Rusya'nın işgal saldırısı altındaki Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenskiy bir sığınakta uluslararası gazeteciler için düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zelenskiy Rusya'nın savaşa katılan askerlerden ölenleri yakmak için cepheye özel fırınlar gönderdiğini, çocuğunu savaşa gönderen annelerin çocuklarını cesedini dahi göremeyeceğini ileri sürdü.

Zelenskiy düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'nın tarihinin 3 Ispartalı gibi olmayacağını belirterek "Ülkemde barış istiyoruz. Kendi toprağımızdayız ve herşeye hazırız." dedi.

"Bizden belki 5 kat fazla güçleri var"

Gazetecilerin sorularına cevaplandıran Zelenskiy, bir gazetecinin "Daha ne kadar dayanacaksınız ve görüşmelerde kırmızı noktalarınız nedir, sizin için ne kabul edilebilir, doğudaki cumhuriyetleri kabul edecekmisiniz, Kırım'ı vermeye hazır mısınız " sorularına ise şu cevabı verdi "Geleceği bilemeyiz. Rus ordusu 2 ya da 3 kat değil, çok daha büyük. Onlarca tank var, çok fazla askerleri var, bizden belki 5 kat fazla güçleri var. Ancak burada Rus halkı hayatını kaybediyor. Kimse burada kaç kişinin öldüğünü saymıyor. Kendileri naaşları yakmak için özel araçlar getirdiler. Böylece anneler çocuklarının naaşlarını alamayacaklar. Belki de çocuklarının burada öldüğünü bile bilmeyecek." dedi.

"Bu çok korkunç bir şey"

"Buraya bizi öldürmeye geldiler. Biz özgürlüğümüzü ve evlerimizi savunuyoruz." diyen Zelenskiy, Rus askerlerinin bu yüzden öldüklerini, Rus askerlerini öldürmek istemediklerini belirterek "Bizim doktorlarımız kendi askerlerimiz ile birlikte onları da tedavi ediyor. Çünkü doktor doktordur ve öncelikle insandır. Bu nedenle intikamla hareket etmez. Bize insanları öldürmesi için gönderenlerle, yanlarında ceset yakmak için araç getirenlerle aramazdaki fark bu. Bu insanlar kendileri taşıyor ve oraya gireceklerini de biliyorlar. Bu çok korkunç bir şey. Bir insan bunu nasıl yapar anlayamıyorum. Asıl soykırım budur. " dedi.

"Asıl dünyanın sonu bu"

Zelenskiy konuşmasında kendisi ile Rus yönetiminin arasındaki farkı çarpıcı örneklerle dile getirirken şunları söyledi:

Ben çok utanıyorum, 21. yüzyıldayız. 2022'deyiz ve böyle şeyler görüyoruz. İnsanlara kıyameti, dünyanın sonunu unutun diyorlar. Maya'nın tahminlerini unutun diyorlar. Asıl dünyanın sonu bu. Eğer Rus eylemleri devam ederse zaten dünyanın sonu gelmiş demektir bizim gibi insanlar için. Asıl mesele biz şu anda onlarla medeniyet arasındaki sınırdayız. Sıradan Ruslara birşey demiyorum. Onlar da bir halk ve bizim gibi insan. Ama sokağa çıkmaya korkuyorlar ve başkanlarına itiraz edemiyorlar. İnsanlar benim yaptığımdan memnun olmadıkları zaman buraya geliyor ve ofisimin, kapımın önüne gelip eylem yapıyorlar. Beğenmedikleri şeyleri açıkça söylüyorlar. Bu gayet normal bir şey. Çünkü onlar beni seçti, bu nedenle bana erişimleri olmalı. Sen çar değilsin, bu gücü yukardan almadın. Sen kral değilsin. Burası demokrasi ve sen başkansın. Sen ülkeni temsil ediyorsun. Zorba değilsin. Sen Führer değilsin, yöneticisin ve idareten ordasın. Ülkeni başarılı hale getirmek için elinden gelen herşeyi yapmak zorundasın. . Tıpkı bir şirket gibi. Böylece insanlar senin şirketinden ve ülkenden gurur duymalı."

"Başkan olmasaydım, gıda dağıtırdım, ateş ederdim"

Zelenskiy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben başkan olmasaydım sivil savunma birliklerine katılırdım. Belki çok iyi nişan almıyor olabilirim ama barışçıl bir insanım. Ben sadece anayasanın koruyucu değil aynı zamanda halkımında koruyucusuyum: Başkan olmasaydım, gıda dağıtırdım, ateş ederdim. Ama biri bana ültimatom verse silahlarını bırak diğer tarafa geç dese bunu yapmazdım. Biz burada kendi toprağımızı savunuyoruz. Kimsenin elinden bir şey almıyoruz. Çocuklarını gönderen Rus annelere sesleniyorum. 18-19 yaşında çocuklar. Ben 45 yaşındayım, benim kızım da o çocukların yaşında. Bu korkunç birşey, ben böyle bir durumu tahayyül bile edemiyorum. Bu insanlar ya benim çocuğum olsaydı diye düşünüyorum."