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Dünya Zelenskiy'den çok net mesaj: Bu konuda taviz vermeyiz
Dünya

Zelenskiy'den çok net mesaj: Bu konuda taviz vermeyiz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Lideri Vladimir Putin'in imajını kurtarmak için asla egemenliklerinden taviz vermeyeceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 19:51:00 -
Zelenskiy'den çok net mesaj: Bu konuda taviz vermeyiz

 

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imajını kurtarmak için bazı liderlerin kendisine önerdiği gibi egemenliklerinden taviz vermeyeceklerini açıkladı.

Zelenskiy, İtalya’nın Rai 1 televizyon kanalına verdiği röportajında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un savaştan sonra iki tarafın da aşağılanmaması ve Rusya için çıkış yolu bulma konusundaki açıklamalarını değerlendirdi.

Rusya için bir çıkış yolu aramaya gerek olmadığını vurgulayan Zelenskiy, “Sayın Macron bunu boşuna yapıyor. Rusya istemediği ve kendisine ihtiyacı olduğunu anlamadığı sürece savaşı durdurmak için hiçbir şey yapmayacak, hiçbir çıkış yolu aramayacaktır.” dedi.

Zelenskiy, “Ben kendisinin (Fransa Cumhurbaşkanı Macron) arabuluculukta bazı sonuçlar elde etmek istediğini biliyorum ama bulamadı. Ve bizim tarafımızdan değil, Rusya’dan.” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in “imajını” kurtarmak için egemenliklerinden taviz vermeyeceklerine dikkati çeken Zelenskiy, “Bana Başkan Putin’in 'imajını' kurtarmak için egemenliğimizin taviziyle ilgili bazı şeyler önermek bazı liderler açısından pek doğru değil.” ifadelerini kullandı.

Papa Franciscus’un Ukrayna ve Rusya bayraklarıyla başlattığı “uzlaşma” eyleminin kendileri için kabul edilemez olduğunu kaydeden Zelenskiy, şunları söyledi:

“Rusya bayrağı, bu bizi öldüren ve öldürmeye devam eden bayraktır. Şu anda bizim için Rus bayrağı tek şeyi ifade ediyor o da ilhak. Rusya’nın bizden dilemesi gereken özür boyutunu hesap edemiyorum. Papa, iki bayrakla eylem yapmayı önerdiğinde bizim için zor oldu.”

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