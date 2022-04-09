  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Zelenskiy'den büyük skandal... Türkleri katleden terör örgütüne övgüler dizdi
Dünya

Zelenskiy'den büyük skandal... Türkleri katleden terör örgütüne övgüler dizdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Yunan Parlamentosu'nda büyük bir skandala imza attı. Zelenskiy parlamentoda yaptığı konuşmasında binlerce Türkü vahşice katleden eli kanlı terör örgütü "Filiki Eterya Cemiyeti"ni andı.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 11:40:00 - 2022-04-09 12:09:52
Zelenskiy'den büyük skandal... Türkleri katleden terör örgütüne övgüler dizdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Yunan Parlamentosu'nda katıldığı oturumda, Osmanlı İmparatorluğu sınırlarında, "Büyük Yunanistan" idealini hayata geçirme hayaliyle kurulan "Filiki Eterya" cemiyetini andı.

Zelenskiy, Mora'da Türkleri katleden Filiki Eterya Cemiyeti'nin Odessa'da kurulduğunu belirterek, "Helenizmin bir başka büyük merkezi Odessa da tehdit altında. Tarihteki Dostluk Cemiyeti (Filiki Eterya) burada kuruldu. Yunanistan'da yeni bir Dostluk Cemiyeti'nin oluşturulabileceğine ve hem Ukrayna'yı hem de Helenizmi kurtarmak için savaşabileceğine inanıyorum" dedi.

Neo-Nazi skandalı

Öte yandan Zelenskiy'nin, video konferans çerçevesinde, "Size bir Yunan olarak hitap ediyorum" diyerek söze başlayan, neo-Nazi Azak Taburu üyelerinden birine söz vermesi Yunan kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Eski Başbakan Çipras ile partisi Syriza üyeleri toplantıyı terk etti. Çipras, "neo-Naziler burada konuşamaz" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kemal

Az pislik deyiller.. Bu satilmis... Utanmaz ukraynada 1943 de Almanlarin gözüne girelim diye 1000 lerce yahuduyi sokak ortasinda kasap gibi Kestiler. Adam nerden geldigini unutmus

Okur

Daha düne kadar dost ülke lideri diye övgüler yagdırıyordunuz!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Güncel tablo açıklandı! İşte yeni vaka sayısı ve can kaybı
Korona Virüs

Güncel tablo açıklandı! İşte yeni vaka sayısı ve can kaybı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 8 Nisan koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 31 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken 7 bin 120 yen..
Kendi şirketlerini büyütürken kulüpleri batıran iş adamları rahatsız! Yaptırım uygulayacak kanun teklifi üç buçuk attırdı
Spor

Kendi şirketlerini büyütürken kulüpleri batıran iş adamları rahatsız! Yaptırım uygulayacak kanun teklifi üç buçuk attırdı

Kulüpler Birliği, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'yle ilgili, "Mali kontrol değil, orantısız ve yoruma açık yaptırımlar..
Genelkurmay gereğini yaptı! Selin Ciğerci'nin eşine kıyak yapan Albay emekliliğini istedi
Gündem

Genelkurmay gereğini yaptı! Selin Ciğerci'nin eşine kıyak yapan Albay emekliliğini istedi

Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'nın yemin töreni sonrasında kışladan lüks araçla çıktığı MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi'nin Komutanı Albay Ç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay