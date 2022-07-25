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Dünya Zelenskiy: Tüm dünyaya kanıtlayacağız
Dünya

Zelenskiy: Tüm dünyaya kanıtlayacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'da üretilen tahılların engellenmediğini tüm dünyaya göstereceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 21:21:00 -
Zelenskiy: Tüm dünyaya kanıtlayacağız

Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'e gelen Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Ukrayna tarım ürünlerinin limanlardan sevkiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tüm dünyaya kanıtlayacağız

Zelenskiy, Ukrayna tahılının sevkiyatına ilişkin soru üzerine, "Ukrayna ekinlerinin limanlardan çıkışını engellemediğimizi tüm dünyaya kanıtlamak için tahıl ihracatına başlayacağız." ifadesini kullandı.

Ukrayna Limanlar İdaresi, deniz yoluyla tahıl ve ilgili gıda ürünlerinin ihracatına yönelik Odessa, Çornomorsk ve Yujnıy limanlarının yeniden faaliyete geçmesi için hazırlıkların ve başvuruların başladığını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

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