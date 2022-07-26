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Dünya Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
Dünya

Zelenskiy kritik ismi görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Ruslan Demçenko'yu görevden aldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 00:02:00 -
Zelenskiy kritik ismi görevden aldı

Yerel haber ajanslarının, Ukrayna Devlet Başkanlığı kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre, Zelenskiy, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Demçenko'nun görevine son verdi.

Zelenskiy, geçen hafta, Ukrayna'nın Sumskaya, Poltavskaya, Zakarpatskaya, Jitomirskaya ve Dnipropetrovsk bölgelerinin güvenlik yöneticilerini görevden almıştı

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