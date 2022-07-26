Zelenskiy kritik ismi görevden aldı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Ruslan Demçenko'yu görevden aldı.
Yerel haber ajanslarının, Ukrayna Devlet Başkanlığı kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre, Zelenskiy, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Demçenko'nun görevine son verdi.
Zelenskiy, geçen hafta, Ukrayna'nın Sumskaya, Poltavskaya, Zakarpatskaya, Jitomirskaya ve Dnipropetrovsk bölgelerinin güvenlik yöneticilerini görevden almıştı