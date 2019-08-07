Zelenskiy ile Macron Ukrayna'nın doğusundaki krizi görüştü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna'nın doğusundaki krizi ele aldı

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın doğusundaki krizin çözümünü görüştü. Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zelenskiy'nin Macron ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Ukrayna'nın doğusunda 4 Ukraynalı askerin ayrılıkçılar tarafından öldürülmesinin ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Ukrayna'nın başlattığı barış sürecini bozmayı amaçlayan saldırılar, düşman tarafından sürekli yapılıyor." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Zelenskiy'nin, Normandiya formatının tarafları olan ülkelerin liderlerine krizin çözümü ve barışın sağlanması ile ilgili acil toplantı yapmaları için çağırıda bulunduğu aktarıldı. Fransa'nın, Ukrayna'nın toplantı yapma girişimlerini desteklediği belirtilen açıklamada, "Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'i, Ukrayna'nın bu girişimiyle ilgili arayacağını söyledi." denildi. Zelenskiy Putin ile de Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin telefon görüşmesi yapmıştı. Ukrayna'nın doğusunda 4 Ukraynalı asker ayrılıkçılar tarafından öldürülmüştü.



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