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Dünya Zelenskiy ile Macron arasında görüşme
Dünya

Zelenskiy ile Macron arasında görüşme

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 07:13:00 -
Zelenskiy ile Macron arasında görüşme

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüşmesinde, Ukrayna'nın doğusu meselesi ele alındı.

İki lider görüşmede, bu meseleye ilişkin Normandiya Formatı çerçevesindeki çalışmaların başlatılmasından ve format çerçevesinde 26 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te toplantının yapılmasından memnuniyetini dile getirdi.

İleride yapılacak toplantının hızlandırılması konusunda mutabık kalındığı görüşmede, Zelenskiy, "diplomatik girişimlerin devam ettiği sürece, ilerideki gerginlik riskinin azalacağını" vurguladı.

Görüşmede, Ukrayna ve Fransa arasında ekonomi alanında yapılan anlaşmalar ve yeni projelerin uygulanması ile ilgili konular ele alındı.

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