Zelenskiy cephe hattında

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Harkov kentinin ardından Zaporijya’yı ziyaret etti. Zelenskiy yaptığı yazılı açıklamada, Zaporijya’da cephe birliklerle bir araya geldiğini aktararak, "Büyük çalışmalarınız, hizmetiniz, hepimizi ve devletimizi koruduğunuz için size teşekkür etmek istiyorum" dedi. Rus saldırılarından hayatını kaybeden Ukraynalı askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduğunu ifade eden Zelenskiy, bölgedeki bir tıbbi tesisi de ziyaret etti. Rus kuşatması sonrası Mariupol’den tahliye edilen sivillerle bir araya gelen Zelenskiy, yerinden edilmişlerin uygun şekilde yeniden yerleştirilmesi için harekete geçme sözü vererek, "Bu sorunu çözmenize gerçekten yardımcı olacağız" dedi.

Öte yandan Zelenskiy, 29 Mayıs’ta Rus ordusunun saldırılarından en çok etkilenen Ukrayna’nın Harkov kentini ziyaret etmiş, Rus ordusunun Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana ilk kez Kiev bölgesi dışında görüntü vermişti.