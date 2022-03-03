Zelenski'den savaş tazminatı açıklaması

Rusya'nın Ukrayna müdahalesinde bir hafta geride kalırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski son yayınladığı videoda Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemek zorunda kalacağını söyledi.Rusya'nın gece boyunca Ukrayna kentlerini durmadan vurduğunu belirten Zelenski, Rusya'nın taktik değiştirerek sivillerin yaşadığı yerleri vurmasının hızlı bir zafer isteyen Moskova'ya karşı direnişin başarısını gösterdiğini ifade etti. "Tüm savunma hatlarımız sağlam şekilde yerinde. Özgürlüğümüzden başka kaybedeceğimiz bir şey yok" diyen Zelenskiy, Batı'dan silah sevkiyatının devam ettiğini belirtti.

"Evine dön, kendi evine"

Rusya lideri Vladimir Putin'e seslenerek "Evine dön, kendi evine" diye konuşan Ukrayna lideri, Rus işgalini virüse benzeterek "Ukrayna'da ilk Covid vakasının kaydedilmesinin üzerinden iki yıl geçti, şimdi bir haftadır bir başka virüs bize saldırdı" ifadelerini kullandı.

Her Ukraynalı'ya tazminat

Ukrayna'nın yıkılan her kenti yeniden inşa edeceğini söyleyen Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödeyeceğini söyleyerek "Rusya tazminat ödemeyi öğrenecek. Ülkemize ve her bir Ukraynalıya yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz" dedi.Ukrayna lideri, 16 bin gönüllünün Rusya'ya karşı savaşa katıldığını da aktardı.