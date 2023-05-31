Zelenski’den karşı taarruz açıklaması

Ukrayna, Rusya'ya karşı saldırıya geçecek mi ya da karşı taarruz ne zaman başlayacak? En merak edilen sorulardan birine, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'den yanıt geldi. “Her zamanki gibi, Başkomutan ve harekât yönleri komutanları Genelkurmay'a rapor verdi. Sadece mühimmat tedariki değil, sadece yeni tugayların eğitimi değil, sadece taktiklerimiz değil. Ama aynı zamanda zamanlama hakkında. Bu en önemli şey. Nasıl ilerleyeceğimizin zamanlaması. Bunu yapacağız. Kararlar verildi.”

Karşı taarruzun zamanlamasının belli olduğunu açıklayan Zelenski, saldırının ne zaman başlayacağı hakkında başka ayrıntı vermedi.

15 ayı geride bırakan savaşta Rusya daha çok Ukrayna'nın güneyi ve güneydoğusunda konuşlanmış durumda. Son dönemde sıkça dillendirilen Ukrayna'nın karşı taarruzunda, Kiev yönetiminin Kırım'ı geri almak için de girişimde bulunabileceği konuşuluyor. Putin yönetimi, 2014'te bölgeyi ilhak etmişti.

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