Zelenski duyurdu: Rus topraklarında 16 hedef vuruldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ukrayna ordusunun Rus petrol tesisleri ile askeri lojistik hatlarına yönelik başlattığı füze yağmurunu açıklayan Zelenski, savaşın finansmanını ve Moskova'nın saldırı gücünü felç etmeyi hedeflediklerini duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Rusya'daki 16 hedefi vurduğunu bildirdi.
Zelenski, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, savaşın finansmanında kullanılan Rus petrol sektörüne yönelik uzun menzilli füzelerle saldırılar düzenlendiğini belirtti.
Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullanılan havaalanlarının, füze birliklerinin ve altyapının da hedef alındığını kaydeden Zelenski, saldırıların Rusya'nın lojistik faaliyetlerini de etkilediğini ifade etti.
Zelenski, Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşılık verdiğini ve bunu saldırgan için savaşın bedelini kaçınılmaz olarak artıracak şekilde yaptığını kaydetti.
Rusya'nın saldırı potansiyelini azaltmaya devam ettiklerini öne süren Zelenski, isabetli atışlar gerçekleştiren Ukraynalı askerlere teşekkür etti.
Gündem
Ukrayna'da 4 yıldır süren savaşta flaş gelişme! AB liderinden Rusya'yı küplere bindirecek açıklama geldi!