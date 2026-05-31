Zelenski, acil destek istedi: Rusya saldırıları yoğunlaştırdı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun son bir hafta içerisinde ülkesine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının bilançosunu paylaştı. Rusya'nın sivil ve enerji altyapısını çökertmek amacıyla 108 füze, 2 bin 300'den fazla SİHA ve bin 560 güdümlü bomba kullandığını belirten Zelenski, "Hem ABD'ye hem de Avrupalı müttefiklerimize güveniyoruz" diyerek acil hava savunma füzesi çağrısını yineledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine düzenlediği hava saldırılarında 108 füze ve 2300'den fazla silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullandığını bildirdi.
Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın son bir haftada Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi.
Rus ordusunun bu süreçte 108 füze ve 2300'den fazla SİHA'yı ülkesine fırlattığını belirten Zelenski, hedeflerin ağırlıklı şekilde sivil ve enerji altyapısı olduğuna dikkati çekti.
Zelenski, Rusya'nın ayrıca bu sürede ülkesine yönelik saldırılarda yaklaşık 1560 güdümlü bomba kullandığını açıkladı.
Rus saldırılarını önlemek için yeterli sayıda hava savunma füzelerine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenski, "Hem ABD'ye hem de Avrupalı müttefiklerimize güveniyoruz." ifadesini kullandı.
