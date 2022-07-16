Zelal anlamı nedir? TDK sözlük Zelal ismi manası: Zelal ismi Kur’an’da geçiyor mu?

Zelal İsminin Anlamı Nedir? Kız çocukları için son derece ideal bir isim olarak karşımıza çıkan Zelal isminin rengi pembedir. Anlamına bakıldığında ise arı, duru, berrak ve saydam olduğu görülmektedir.

Zelal İsmi Kur'an'da geçiyor mu?

Zelal ismini çocuklarına koymak isteyen ebeveynler bu ismin Kur'an'da geçip geçmediği merak etmektedir. Özellikle son dönemlerde çokça araştırılması nedeniyle dikkatlerini üzerine çeken isimlerden biri olmaktadır. Zelal ismi Kur'an-ı Kerim'de birden fazla ayette geçmektedir. Özellikle de Yusuf Suresi içerisinde yer alan 8. ve 30. ayetlerde bulunmaktadır.

Zelal isminin Kürtçe olarak anlamı

Duru, Arı, saydam ve berrak olarak geçer.

Zelal İsminin Arapça olarak anlamı ise

- Yanılgı ve delalet şeklinde tanımlanır.

Zelal isminin ebced değeri nedir?

Zelal: زلال

زلال = Zelal isminin ebced değeri: 68