  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrailli popçu 'namahrem' dedi, Joe Biden'ın elini sıkmadı! Laiklik elden gidiyeah

Allah senin belanı versin pis sapık! Yaptığı hareket "oha, çüş, yuh" dedirtti

Kritik açıklama FED’den geldi! Dolar Eylül'de...

Kocası, ünlü oyuncuyu kucağında bebek varken dövdü! "Benim eşim uyuşturucu ve kumar bağımlısı" deyip açıkladı

Haluk Levent kırdı geçirdi! Biden, kısa şort, Putin ve Özgür Demirtaş'ın simidi

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete böyle uğurlandı

Tüm Türkiye’ye bayram ettirecek adım için harekete geçildi! Milyonlarca kişiye büyük müjde geldi

Emekliler bekliyordu! Zamlı maaşların yatacağı tarih belli oldu

CIA ve kuklası FETÖ’nün 15 Temmuz’a bakışı!

İslam Memiş, altın için üstüne basa basa uyardı! Bunu yapan çok fena yanılır
Yaşam Zelal anlamı nedir? TDK sözlük Zelal ismi manası: Zelal ismi Kur’an’da geçiyor mu?
Yaşam

Zelal anlamı nedir? TDK sözlük Zelal ismi manası: Zelal ismi Kur’an’da geçiyor mu?

TDT sözlükte en çok aranan kelimeler arasında Zelal gelmekte. Zelal anlamı nedir? sorusu internette arama motoru üzerinden sıkça arattırılmakta. Çocuklarına Zelal ismini koymak isteyenler Zelal anlamı nedir? Zelal ne anlama gelir? Zelal anlamı iyi mi kötü mü? gibi soruları sormakta.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 15:38:00 - 2022-07-16 15:43:28
Zelal anlamı nedir? TDK sözlük Zelal ismi manası: Zelal ismi Kur’an’da geçiyor mu?

Zelal İsminin Anlamı Nedir?  Kız çocukları için son derece ideal bir isim olarak karşımıza çıkan Zelal isminin rengi pembedir. Anlamına bakıldığında ise arı, duru, berrak ve saydam olduğu görülmektedir.

Zelal İsmi Kur'an'da geçiyor mu?

Zelal ismini çocuklarına koymak isteyen ebeveynler bu ismin Kur'an'da geçip geçmediği merak etmektedir. Özellikle son dönemlerde çokça araştırılması nedeniyle dikkatlerini üzerine çeken isimlerden biri olmaktadır. Zelal ismi Kur'an-ı Kerim'de birden fazla ayette geçmektedir. Özellikle de Yusuf Suresi içerisinde yer alan 8. ve 30. ayetlerde bulunmaktadır.

Zelal isminin Kürtçe olarak anlamı 

Duru, Arı, saydam ve berrak olarak geçer.

Zelal İsminin Arapça olarak anlamı ise 

 - Yanılgı ve delalet şeklinde tanımlanır.

Zelal isminin ebced değeri nedir?

Zelal: زلال

زلال = Zelal isminin ebced değeri: 68

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23