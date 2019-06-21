Zeki Velidi Togan’ın Tarih’te Usul adlı eseri raflarda

Zeki Velidi Togan’ın tarihçilikte yöntemleri öğrenme yollarını gösteren Tarih’te Usul adlı eseri raflardaki yerini altı.

Zeki Velidi Togan’ın tarihçilikte yöntemleri öğrenme yollarını gösteren Tarih’te Usul adlı eseri Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle okuyucunun beğenisine sunuldu.Alanında Türkçe yazılmış ilk ve en yetkin eser olma özelliğini koruyan Tarihte Usul, öğrencileri ve okuyucuları uluslararası düzeyde orijinal eser ortaya çıkarmanın gerekliliği ve önemi konusunda yüreklendirmekte ve yönlendirmektedir.

Bu eserde, tarih araştırmalarına başlarken üretme zihniyeti, itina, dikkat ve titizliğin gerekli olduğu örneklerle gösterilir. Yazar demokratik ve özgür bir ortamda geliştiğini düşündüğü üreticilik zihniyetinin ancak üretim metotlarını öğrenerek elde edilebildiğini vurgular. Bu metotlardan birisi de akılcılık ve Batı’nın eleştiri ‘tenkidi fikir’ geleneğidir; bunları hakkıyla öğrenenler aynı yöntemleri Batı’yı eleştirmek için de kullanabilirler.

İtinalı bir şekilde araştırma ve inceleme usullerini ‘disiplinler arası’ bir yaklaşımla ele alan eser, okuyucuyu bu yolları geliştirenlerin fikirleri ve felsefi görüşleri ile de tanıştırmaktadır. Kitabın ikinci kısmı bugünün veri tabanı niteliğine sahip bilgi ve kaynaklardan oluşur.

Tarihte Usul, Zeki Velidi Togan’ın eserlerini ortaya çıkarma usulü konusunda da bizi aydınlatmaktadır. Konular önce öğrencilere ders olarak sunulmuş, onların görüşleriyle yoğrulan malzeme daha sonra kitaplaşmıştır. Bilimsel çalışmalarıyla tanınan Zeki Velidi Togan her şeyden önce bir öğretmendir ve ilk baskısı 1950’de yapılmış olan bu eseri de öğrencilerini düşünerek hazırlamıştır.