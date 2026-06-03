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Yaşam Parçalar etrafa savruldu! Yıldırım apartmanın çatısına düştü
Yaşam

Parçalar etrafa savruldu! Yıldırım apartmanın çatısına düştü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Amasya’da sağanak sırasında beş katlı apartmanın çatısına yıldırım isabet etti. Çatıdan kopan parçalar çevreye savrulurken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Amasya’da sağanak yağışın etkili olduğu sırada 5 katlı bir apartmanın çatısına yıldırım düştü.

 

Olay, saat 15.30 sıralarında Ellibeşevler Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi’ndeki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Kentte etkisini sürdüren sağanak sırasında apartmanın çatısına yıldırım isabet etti. Yıldırımın çatıya düşmesiyle birlikte çatının bazı bölümlerinden kopan parçalar çevreye savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, AFAD, YEDAŞ, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından güvenlik önlemleri alınırken, binada ve elektrik sistemlerinde inceleme başlatıldı.

 

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

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