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Gündem TKP'den NATO zirvesine karşı büyük miting hazırlığı! Komünistlerin NATO alerjisi depreşti!
Gündem

TKP'den NATO zirvesine karşı büyük miting hazırlığı! Komünistlerin NATO alerjisi depreşti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
TKP'den NATO zirvesine karşı büyük miting hazırlığı! Komünistlerin NATO alerjisi depreşti!

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Temmuz ayında Ankara’da yapılacak NATO zirvesi öncesinde “emperyalistlere uyarıda bulunmak amacıyla” düzenleyeceği büyük miting için çağrı yaptı.

TKP’den yapılan açıklamada, AK Parti iktidarının Temmuz ayındaki zirve için Ankara’da hayatı durdurmaya hazırlandığı belirtilirken, zirvenin Türkiye’nin savaş ve yıkım planlarının daha fazla içine çekileceği bir yeniden yapılanma sürecine zemin hazırlayacağı ileri sürüldü. NATO’nun emperyalist planlarına ve Türkiye üzerindeki hesaplarına yine Ankara’da dur denilmesi gerektiği belirtilen açıklamada “Mitingde bir araya gelecek yurtseverler “‘NATO, ölüm ve onursuzluktur; yaşasın barış, bağımsızlık ve sosyalizm’ diyerek NATO'cu emperyalistlere Türkiye'nin de dünya halklarının da sahipsiz ve çaresiz olmadığını gösterecektir” ifadelerine yer verildi.

TKP emperyalizmle mücadelenin partinin merkezi gündemlerinden biri olmaya devam edeceğini açıklayarak 4-12 Temmuz tarihleri arasındaki haftayı NATO Karşıtı Zirve haftası ilan ettiğini; bu kapsamda konferanslar, sergiler, etkinliklerle NATO karşıtı direncin gün gün yükseltileceğini duyurmuştu.

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