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Dünya Siyonist İsrail bir adım daha ileriye gitti: İşgal edilen topraklarda alçak karar!
Dünya

Siyonist İsrail bir adım daha ileriye gitti: İşgal edilen topraklarda alçak karar!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Siyonist İsrail bir adım daha ileriye gitti: İşgal edilen topraklarda alçak karar!

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi, işgal altındaki Batı Yaka'daki üç Yahudi yerleşiminde toplam 2 bin 162 konutun inşasını onayladı.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi, işgal altındaki Batı Yaka’daki üç Yahudi yerleşiminde toplam 2 bin 162 konutun inşasını onayladı.
İsrail, işgal ettiği Batı Yaka'daki yasa dışı yerleşimlerini genişletmek için bir adım daha attı. Savunma Bakanlığına bağlı birim olan Sivil İdare Yüksek Planlama Komitesi, Batı Yaka’da Gevaot yerleşimi için bin 6, Har Brakha yerleşimi için 922, El Halil’in bitişiğinde bulunan Kiryat Arba yerleşimi için de 234 konutun inşasına onay verdi.

"Bu sadece bir planlama adımı değil; toprak üzerindeki hakimiyetimizi pekiştiren ulusal bir gelişmedir"

İsrail hükümetinin Batı Yaka'daki yasa dışı yerleşim planlarını genişletme politikasının mimarı olarak görülen aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir planlama adımı değil; toprak üzerindeki hakimiyetimizi pekiştiren, İsrail’in güvenliğini güçlendiren ve ülkenin kalbinde bir Arap terör devletinin kurulmasını engelleyecek somut gerçekler oluşturan ulusal bir gelişmedir" dedi.

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