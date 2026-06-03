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Yaşam Mantar toplamaya çıktığı dağda kalp krizi geçirdi! Askeri helikopterle böyle kurtarıldı
Yaşam

Mantar toplamaya çıktığı dağda kalp krizi geçirdi! Askeri helikopterle böyle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Malatya’da yaşayan Selim Kaygusuz, akrabasıyla mantar toplamak için çıktığı Beydağı’nda rahatsızlanarak bölgede mahsur kaldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Kaygusuz, askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde mantar toplamak için dağlık alana çıkan Selim Kaygusuz (47), Beydağı’nda kalp krizi geçirince ekipler harekete geçti.

 

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi'ne bağlı Beydağı'nda meydana geldi. Akrabası olan İrfan Kaygusuz ile mantar toplamak için dağlık alana çıkan Selim Kaygusuz, kalp kiriz geçirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla mahsur kalan Selim ve İrfan Kaygusuz'u kurtarmak için ekipler seferber oldu. AFAD ve UMKE ekiplerinin, arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle hava desteği istemesi üzerine 2'nci Ordu Komutanlığı Tulga Kışlası'ndan askeri helikopter görevlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan askeri helikopter, kalp krizi geçiren Selim Kaygusuz'u tahliye ederek Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan Kaygusuz'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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