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Spor Sarı-lacivertliler 2-0 öne geçti! Fenerbahçe Beko son nefeste kazandı
Spor

Sarı-lacivertliler 2-0 öne geçti! Fenerbahçe Beko son nefeste kazandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sarı-lacivertliler 2-0 öne geçti! Fenerbahçe Beko son nefeste kazandı

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında Anadolu Efes’i 73-72 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, play-off yarı final serisinin ikinci maçında A. Efes karşısında son ana kadar büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip,  Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında A. Efes’i 73-72 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

 

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Hüseyin Çelik, Fatih Arslanoğlu, Murat Ciner

Fenerbahçe: Tarık Biberovic 20, Devon Hall 8, Nicolo Melli 2, Talen Horton Tucker 19, Khem Birch 3, Wade Baldwin 14, Metecan Birsen 2, Mikael Olli Axel Jantunen 1, Arturs Zagars 3, Onuralp Bitim 1

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

 

A. Efes: Shane Larkin 7, Brice Dessert 5, PJ Dozier 12, Nick Weiler-Babb 3, Ercan Osmani 2, Jordan Loyd 19, Rolands Smits 5, Rodrigue Beaubois 4, Şehmus Hazer 12, Kai Jones, Erkan Yılmaz 3

Başantrenör: Pablo Laso

 

1. Periyot: 16-18

Devre: 32-47

3. Periyot: 56-58

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