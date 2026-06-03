Süresiz nafakada gözler AYM’de

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Toplum ahlâkını ve aile kurumunu tehdit eden süresiz nafaka uygulaması, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) gündeminde. Yüksek mahkeme, yeniden evlenmeyi güçleştiren ve nikâhsız yaşamayı özendiren uygulamanın iptal talebini yarın hükme bağlayacak. Antalya 12. Aile Mahkemesi, bir boşanma davası esnasında Türk Medeni Kanunu’nun süresiz nafaka verilmesini düzenleyen maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına vararak, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

MAHKEME İPTAL İSTİYOR

İtiraz başvurusunda 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun “Yoksulluk Nafakası” başlığını taşıyan 175. maddesinin “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir” şeklindeki birinci fıkrasındaki “...süresiz olarak...” ibaresinin iptali istenmişti. Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemenin bu itirazı hakkında hükme varacak. Anayasa Mahkemesi’nin önüne aynı başvuru 2012 ve 2015 yıllarında da gelmişti. Her seferinde ise reddedilmişti. Şimdi bir kez daha gözler AYM’ye çevrildi.

TOPLUM İSTİYOR

Yüksek mahkemenin Türk Medeni Kanunu’nun süresiz nafakayla ilgili maddesini iptal edip etmeyeceği merak konusu oldu. Toplumdan Anayasa Mahkemesi’ne “Mağduriyetlere, yıkımlara yol açan süresiz nafaka zulmü son bulsun” çağrısı yükseldi Aile platformlarının yetkilileri de süresiz nafaka zulmünün ortadan kalkmasıyla adil bir sistemin oluşacağını dile getirdiler. Anayasa Mahkemesi’nden gelecek olumlu kararla kadınların, erkeklerin ve özellikle çocukların haklarını koruyan bir aile hukukunun temelinin atılacağını belirttiler.

SINIR, EVLİLİK SÜRESİDİR

Akit’e konuşan Türkiye Aile Hareketi Başkanı İlhan Ergincan, şunları söyledi: “Mevcut uygulamada süresiz nafaka sistemi istismar ediliyor. Özellikle kısa süreli evliliklerde uzun yıllar süren nafaka yükümlülükleri, kamuoyunda ciddi tartışmalara neden olmaktadır. Sorunun çözümü, bir tarafın haklarını tamamen ortadan kaldırmak değil; her iki tarafın da insan onuruna yakışır şekilde korunabildiği adil bir sistem oluşturmaktır. 1988 yılına kadar hukukumuzda nafaka bir yıl ile sınırlıydı. Nafaka süresi, mutlaka evlilik süresiyle orantılı olmalı; kısa süreli evliliklerde taraflar birbirinin geleceğini ipotek altına almamalıdır. Adalet her iki tarafı da korumalı.”