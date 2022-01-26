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Medya Zeki Cemil Tatar kimdir hangi dizilerde oynadı?
Medya

Zeki Cemil Tatar kimdir hangi dizilerde oynadı?

Pek çok kişi Zeki Cemil Tatar’ın kim olduğunu, hangi dizilerde oynadığını merak ediyor. Peki, Zeki Cemil Tatar kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2022-01-26 12:26:00 -
Zeki Cemil Tatar kimdir hangi dizilerde oynadı?

ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı’nın programında konuk olan Zeki Cemil Tatar’ın kim olduğu merak edildi. Bir emlakçı tarafından dolandırıldığını iddia eden ve yasal sürecin yıllardır sürdüğünü belirten Tatar’ın hangi dizilerde oynadığı merak konusu oldu.

Zeki Cemil Tatar kimdir hangi dizilerde oynadı?

Uzun yıllar radyoculuk yapan Zeki Cemil Tatar, dizi ve sinema oyunculuğu da yapıyor. Tatar; Arkadaşlar İyidir, İnsanlık Suçu, Fazilet Hanım ve Kızları, Afili Aşk, Çocuk, Vuslat, Yasak elma, Çukur dizilerinde rol aldı. Zeki Cemil Tatar ayrıca Beceriksiz Katil filminde de rol aldı.

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