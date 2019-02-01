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Zeki Başaran kimdir nerelidir? Saadet Partisi Sancaktepe belediye başkan adayı Zeki Başaran

Zeki Başaran Saadet Partisi İstanbul Sancaktepe belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Zeki Başaran’ın kim olduğu merak ediliyor. 27 Mart 1994 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında Ağrı Belediye Başkanı olarak seçilen Zeki Başaran, 1 Nisan 1994 tarihinde görevi devraldı. Alışılagelmiş bir başkan olmayan Başaran’ın ilk işi denk bütçe kurulmak oldu. Peki SP Sancaktepe belediye başkan adayı Zeki Başaran kimdir? Zeki Başaran nereli ve hangi görevlerde bulundu?

01 Şubat 2019 Cuma 17:23
Zeki Başaran kimdir nerelidir? Saadet Partisi Sancaktepe belediye başkan adayı Zeki Başaran

Zeki Başaran Saadet Partisi İstanbul Sancaktepe belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Zeki Başaran’ın kim olduğu merak ediliyor. 27 Mart 1994 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında Ağrı Belediye Başkanı olarak seçilen Zeki Başaran, 1 Nisan 1994 tarihinde görevi devraldı. Alışılagelmiş bir başkan olmayan Başaran’ın ilk işi denk bütçe kurulmak oldu. Peki SP Sancaktepe belediye başkan adayı Zeki Başaran kimdir? Zeki Başaran nereli ve hangi görevlerde bulundu?

Zeki Başaran kimdir?

Saadet Partisi Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Zeki Başaran, 1951 Ağrı’da dünyaya geldi. İlk ve Ortaöğretimini memleketinde tamamladı. 1974 yılında Avrupa Milli Görüş idarecisi olan Zeki Başaran, Avrupa da hem çalıştı hem de şehir şehir gezerek Prof. Dr. Necmettin Erbakan’nın Adil Düzen anlayışını anlattı. 1986 yılında Avrupa'da Gezici Hatiplik yaparken, Yüksek Öğrenimi açıktan İktisat üzerine tamamladı. 1990 yılında Bremen Üniversitesinde Din Dersi öğretim Görevlisi olarak eğitim vermeye başladı. 1994 yılında Avrupa’da bölge ve federasyon başkanlıkları devam ederken doğup, büyüdüğü Ağrı’dan belediye başkan adayı oldu.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 17:23
  1. İstanbul
  2. Ağrı
  3. Saadet Partisi Sancaktepe belediye başkan adayı Zeki Başaran
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