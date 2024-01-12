Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Latif Şimşek'e şoke eden PKK açıklaması!

Akit Medya Ankara Temsilcisi Latif Şimşek’in Dinamit programına katılan Yapıcıoğlu, PKK terör örgütüne ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yapıcıoğlu, PKK terör örgütünün geçmişte kendisine yönelik bir eylemini anlattı.

Zekeriya Yapıcıoğlu programın ilgili kısmında şu ifadeleri kullandı:

Latif bey, 14 yaşındayken şakağıma namlusunu dayamış bir hareketten bahsediyorsunuz. 14 yaşımdan beri ben onları tanıyorum. 14 yaşımdan beri her türlü baskıyı kurmaya çalıştılar, boyun eğmedim. Onlarla hiç karşı karşıya gelmemiş insanlar uzaktan masa başında ahkam kesiyorlar. Bizi de onları güzelliyormuşuz gibi etiketlemeye çalışıyorlar. En hafif tabiriyle ya cehalettir bu. Bilerek yapıyorlarsa da ahlaksızlıktır.