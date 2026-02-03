Fenerbahçe’den 20 yıl sonra gelen büyük başarı
Süper Lig’de Kocaelispor’a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.
Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor’u 2 golle geçti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Marco Asensio ve Dorgeles Nene’den geldi. Marco Asensio, Süper Lig'de üst üste 7. deplasman maçında da skor katkısı yaptı. Dorgeles Nene, Süper Lig’de çıktığı son 2 maçta da gol sevinci yaşadı.
Edson Alvarez cezalı duruma düştü Fenerbahçe’de Edson Alvarez, gördüğü sarı kartın ardından Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü.
Kocaelispor teknik direktörü İnan, yönettiği kulüplerde Fenerbahçeye karşı çıktığı 6 maçta da galibiyet alamadı.
20 yıl sonra tekrarladı Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk 20 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik alırken mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler son olarak 2005-2006 sezonunda ilk 20 haftada yenilgi yaşamamıştı.
4 futbolcu kadroda yer almadı Fenerbahçe'de henüz hazır olmayan Archie Brown ile Levent Mercan'ın yanı sıra takımdan ayrılması gündemde olan Jhon Duran kafilede yer almadı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif ise maç kadrosunda yer almadı.
