  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ocak ayı verileri açıklandı: Yüzde 87,4'lük artış yaşandı! Fenerbahçe’den 20 yıl sonra gelen büyük başarı Yapay zeka paraya doymuyor Haritaya bakanlar yanılıyor: O ilin yerini bilen az kişi var! Faruk Akşit TB3 motoruyla için ‘Şans olabilir’ dedik, ikinci defa aynı teste soktuk' dedi ve sonucu Türkiye'ye duyurdu Türkiye için olay S-400 açıklaması! 'Bu zor' diyerek ilan ettiler Epstein belgelerinde gündem olacak detay ortaya çıktı: Türkler içeride darbe artık mümkün değil
Spor
6
Yeniakit Publisher
Fenerbahçe’den 20 yıl sonra gelen büyük başarı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe’den 20 yıl sonra gelen büyük başarı

Süper Lig’de Kocaelispor’a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

#1
Foto - Fenerbahçe’den 20 yıl sonra gelen büyük başarı

Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor’u 2 golle geçti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Marco Asensio ve Dorgeles Nene’den geldi. Marco Asensio, Süper Lig'de üst üste 7. deplasman maçında da skor katkısı yaptı. Dorgeles Nene, Süper Lig’de çıktığı son 2 maçta da gol sevinci yaşadı.

#2
Foto - Fenerbahçe’den 20 yıl sonra gelen büyük başarı

Edson Alvarez cezalı duruma düştü Fenerbahçe’de Edson Alvarez, gördüğü sarı kartın ardından Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü.

#3
Foto - Fenerbahçe’den 20 yıl sonra gelen büyük başarı

Kocaelispor teknik direktörü İnan, yönettiği kulüplerde Fenerbahçeye karşı çıktığı 6 maçta da galibiyet alamadı.

#4
Foto - Fenerbahçe’den 20 yıl sonra gelen büyük başarı

20 yıl sonra tekrarladı Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk 20 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik alırken mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertliler son olarak 2005-2006 sezonunda ilk 20 haftada yenilgi yaşamamıştı.

#5
Foto - Fenerbahçe’den 20 yıl sonra gelen büyük başarı

4 futbolcu kadroda yer almadı Fenerbahçe'de henüz hazır olmayan Archie Brown ile Levent Mercan'ın yanı sıra takımdan ayrılması gündemde olan Jhon Duran kafilede yer almadı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif ise maç kadrosunda yer almadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İki tatil birleştirildi
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İki tatil birleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemiyle ilgili kritik bir karara imza attı. Alınan kararla ara tatil ve Rama..
Özlem Gürzel kendisine 'utanmaz' diyen CHP’li zamparayı rezil etti: Senin gibi başkasının evinde basılmadım ki utanayım
Gündem

Özlem Gürzel kendisine 'utanmaz' diyen CHP’li zamparayı rezil etti: Senin gibi başkasının evinde basılmadım ki utanayım

Beykoz Belediye Meclis toplantısında, Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile eski belediye başkan yardımcısı CHP’li Bilgehan Murat Miniç arası..
İtirafçıdan kan donduran açıklamalar! Murat Ongun'la para karşılığı birlikte olmuş
Gündem

İtirafçıdan kan donduran açıklamalar! Murat Ongun'la para karşılığı birlikte olmuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, şebekenin kilit isimlerinden biri ..
Sapkın Kerimcan'a hapis cezası
Gündem

Sapkın Kerimcan'a hapis cezası

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan sapkın Kerimcan Durmaz 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı...
Kaos Partisi CHP’de koltuk kavgası kızıştı! Proje İmamoğlu çöktü. Genar Başkanı İhsan Aktaş, son verileri paylaştı!
Gündem

Kaos Partisi CHP’de koltuk kavgası kızıştı! Proje İmamoğlu çöktü. Genar Başkanı İhsan Aktaş, son verileri paylaştı!

Fonda "hak-hukuk-adalet" tiyatrosu çeviren CHP'de, maskeler bir bir düşüyor. Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, malum zihniyetin kirli çamaş..
Mestan’ın ciddiyetsizliğini konuşalım, ama ya Murat Ongun’u?
Gündem

Mestan’ın ciddiyetsizliğini konuşalım, ama ya Murat Ongun’u?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, AK Parti Milletvekili Mestan Özcan'ın maaş açıklaması üzerinden algı operasyonu yapan Murat Ongun ve yan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23