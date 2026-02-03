  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta maçları başlıyor
Spor

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta maçları başlıyor

Yasin Paşalı
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:
Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta maçları başlıyor

Gruplarda 3. hafta maçları bugün oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Haftanın önemli maçlarında Bugün; Trabzonspor-Fethiyespor, yarın; Galatasaray-İstanbulspor, perşembe günü ise Kocaelispor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Erzurumspor karşılaşmaları oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü hafta maçları bugün başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç gün boyunca oynanacak maçların programı şöyle:

Bugün:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor (Iğdır Şehir)

15.30 Samsunspor-Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

18.00 Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Çaykur Didi)

20.30 Trabzonspor-Fethiyespor (Papara Park)

Yarın:

13.00 Boluspor-Corendon Alanyaspor (Bolu Atatürk)

15.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Rams Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

18.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman

20.30 Galatasaray-İstanbulspor (RAMS Park)

5 Şubat Perşembe:

13.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK (Aktepe)

15.30 Tümosan Konyaspor-Aliağa Futbol (Medaş Konya Büyükşehir)

18.00 Kocaelispor-Beşiktaş (Turka Araç Muayene Kocaeli)

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Chobani)

