Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. hafta maçları başlıyor
Gruplarda 3. hafta maçları bugün oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Haftanın önemli maçlarında Bugün; Trabzonspor-Fethiyespor, yarın; Galatasaray-İstanbulspor, perşembe günü ise Kocaelispor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Erzurumspor karşılaşmaları oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü hafta maçları bugün başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç gün boyunca oynanacak maçların programı şöyle:
Bugün:
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor (Iğdır Şehir)
15.30 Samsunspor-Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
18.00 Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Çaykur Didi)
20.30 Trabzonspor-Fethiyespor (Papara Park)
Yarın:
13.00 Boluspor-Corendon Alanyaspor (Bolu Atatürk)
15.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Rams Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)
18.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman
20.30 Galatasaray-İstanbulspor (RAMS Park)
5 Şubat Perşembe:
13.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK (Aktepe)
15.30 Tümosan Konyaspor-Aliağa Futbol (Medaş Konya Büyükşehir)
18.00 Kocaelispor-Beşiktaş (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Chobani)