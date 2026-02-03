  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ocak ayı verileri açıklandı: Yüzde 87,4'lük artış yaşandı! Fenerbahçe’den 20 yıl sonra gelen büyük başarı Yapay zeka paraya doymuyor Haritaya bakanlar yanılıyor: O ilin yerini bilen az kişi var! Faruk Akşit TB3 motoruyla için ‘Şans olabilir’ dedik, ikinci defa aynı teste soktuk' dedi ve sonucu Türkiye'ye duyurdu Türkiye için olay S-400 açıklaması! 'Bu zor' diyerek ilan ettiler Epstein belgelerinde gündem olacak detay ortaya çıktı: Türkler içeride darbe artık mümkün değil
Hayat-Aktüel
16
Yeniakit Publisher
Haritaya bakanlar yanılıyor: O ilin yerini bilen az kişi var!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Haritaya bakanlar yanılıyor: O ilin yerini bilen az kişi var!

Türkiye'dee pek çok kişi bazı illerin hangi bölgelerde olduğunu karşıtırabiliyor.

#1
Foto - Haritaya bakanlar yanılıyor: O ilin yerini bilen az kişi var!

Harita üzerinde bakıldığında oldukça net olan bu bilgiler, kulaktan dolma ezberlere dayanınca sıkça yanlış hatırlanıyor.

#2
Foto - Haritaya bakanlar yanılıyor: O ilin yerini bilen az kişi var!

İŞTE EN ÇOK KARIŞTIRILAN İLLER VE GERÇEKTE BULUNDUKLARI COĞRAFİ BÖLGELER.

#3
Foto - Haritaya bakanlar yanılıyor: O ilin yerini bilen az kişi var!

ADANA Sıklıkla Güneydoğu ile karışıyor. Adana, Akdeniz Bölgesi'ne bağlı.

#4
Foto - Haritaya bakanlar yanılıyor: O ilin yerini bilen az kişi var!

AFYONKARAHİSAR Üç bölge arasında kalıyor. Afyonkarahisar, Ege Bölgesi'nde yer alıyor.

#5
Foto - Haritaya bakanlar yanılıyor: O ilin yerini bilen az kişi var!

AYDIN Sıcak iklimi yanıltıyor. Aydın, Ege Bölgesi'ne bağlı.

#6
Foto - Haritaya bakanlar yanılıyor: O ilin yerini bilen az kişi var!

BALIKESİR Ege mi Marmara mı sorusu bitmiyor. Topraklarının bir bölümü Ege'de olsa da Balıkesir, Marmara Bölgesi'nde yer alıyor.

#7
Foto - Haritaya bakanlar yanılıyor: O ilin yerini bilen az kişi var!

BİLECİK Marmara mı İç Anadolu mu? Bilecik, Marmara Bölgesi'nde yer alıyor.

#8
Foto - Haritaya bakanlar yanılıyor: O ilin yerini bilen az kişi var!

BOLU Sıklıkla "Ankara'ya çok yakın" olduğu için İç Anadolu sanılabiliyor. Ancak Bolu, tamamen Karadeniz Bölgesi sınırları içerisindedir.

#9
Foto - Haritaya bakanlar yanılıyor: O ilin yerini bilen az kişi var!

BURDUR Konumu çoğu kişi tarafından yanlış biliniyor. Burdur, Akdeniz Bölgesi'ne bağlı.

#10
Foto - Haritaya bakanlar yanılıyor: O ilin yerini bilen az kişi var!

ÇANAKKALE Hem Marmara hem Ege'ye kıyısı var. Çanakkale, Marmara Bölgesi'nde bulunuyor.

#11
Foto - Haritaya bakanlar yanılıyor: O ilin yerini bilen az kişi var!

ÇORUM Herkes İç Anadolu sanıyor ama Çorum Karadeniz Bölgesi'nde yer alıyor.

#12
Foto - Haritaya bakanlar yanılıyor: O ilin yerini bilen az kişi var!

DENİZLİ Ege mi Akdeniz mi tartışması yaşanıyor. Denizli, Ege Bölgesi'nde yer alıyor.

#13
Foto - Haritaya bakanlar yanılıyor: O ilin yerini bilen az kişi var!

ISPARTA "Göller Yöresi" vurgusu bazen kafa karıştırsa da konumu nedeniyle İç Anadolu ile karıştırılabiliyor. Isparta, Akdeniz Bölgesi'ne bağlıdır.

#14
Foto - Haritaya bakanlar yanılıyor: O ilin yerini bilen az kişi var!

KAHRAMANMARAŞ Topraklarının bir bölümü Akdeniz, bir bölümü ise Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer aldığından kafa karışıklığına sebep oluyor. Ancak şehir merkezi o bölgede olduğundan Kahramanmaraş, Akdeniz Bölgesi'nde kabul ediliyor.

#15
Foto - Haritaya bakanlar yanılıyor: O ilin yerini bilen az kişi var!

KÜTAHYA İç Anadolu ile karıştırılıyor. Kütahya, Ege Bölgesi'ne bağlı./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İki tatil birleştirildi
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İki tatil birleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönemiyle ilgili kritik bir karara imza attı. Alınan kararla ara tatil ve Rama..
Özlem Gürzel kendisine 'utanmaz' diyen CHP’li zamparayı rezil etti: Senin gibi başkasının evinde basılmadım ki utanayım
Gündem

Özlem Gürzel kendisine 'utanmaz' diyen CHP’li zamparayı rezil etti: Senin gibi başkasının evinde basılmadım ki utanayım

Beykoz Belediye Meclis toplantısında, Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile eski belediye başkan yardımcısı CHP’li Bilgehan Murat Miniç arası..
İtirafçıdan kan donduran açıklamalar! Murat Ongun'la para karşılığı birlikte olmuş
Gündem

İtirafçıdan kan donduran açıklamalar! Murat Ongun'la para karşılığı birlikte olmuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, şebekenin kilit isimlerinden biri ..
Sapkın Kerimcan'a hapis cezası
Gündem

Sapkın Kerimcan'a hapis cezası

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan sapkın Kerimcan Durmaz 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı...
Kaos Partisi CHP’de koltuk kavgası kızıştı! Proje İmamoğlu çöktü. Genar Başkanı İhsan Aktaş, son verileri paylaştı!
Gündem

Kaos Partisi CHP’de koltuk kavgası kızıştı! Proje İmamoğlu çöktü. Genar Başkanı İhsan Aktaş, son verileri paylaştı!

Fonda "hak-hukuk-adalet" tiyatrosu çeviren CHP'de, maskeler bir bir düşüyor. Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş, malum zihniyetin kirli çamaş..
Mestan’ın ciddiyetsizliğini konuşalım, ama ya Murat Ongun’u?
Gündem

Mestan’ın ciddiyetsizliğini konuşalım, ama ya Murat Ongun’u?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, AK Parti Milletvekili Mestan Özcan'ın maaş açıklaması üzerinden algı operasyonu yapan Murat Ongun ve yan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23