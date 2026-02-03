Haritaya bakanlar yanılıyor: O ilin yerini bilen az kişi var!
Türkiye'dee pek çok kişi bazı illerin hangi bölgelerde olduğunu karşıtırabiliyor.
Harita üzerinde bakıldığında oldukça net olan bu bilgiler, kulaktan dolma ezberlere dayanınca sıkça yanlış hatırlanıyor.
İŞTE EN ÇOK KARIŞTIRILAN İLLER VE GERÇEKTE BULUNDUKLARI COĞRAFİ BÖLGELER.
ADANA Sıklıkla Güneydoğu ile karışıyor. Adana, Akdeniz Bölgesi'ne bağlı.
AFYONKARAHİSAR Üç bölge arasında kalıyor. Afyonkarahisar, Ege Bölgesi'nde yer alıyor.
AYDIN Sıcak iklimi yanıltıyor. Aydın, Ege Bölgesi'ne bağlı.
BALIKESİR Ege mi Marmara mı sorusu bitmiyor. Topraklarının bir bölümü Ege'de olsa da Balıkesir, Marmara Bölgesi'nde yer alıyor.
BİLECİK Marmara mı İç Anadolu mu? Bilecik, Marmara Bölgesi'nde yer alıyor.
BOLU Sıklıkla "Ankara'ya çok yakın" olduğu için İç Anadolu sanılabiliyor. Ancak Bolu, tamamen Karadeniz Bölgesi sınırları içerisindedir.
BURDUR Konumu çoğu kişi tarafından yanlış biliniyor. Burdur, Akdeniz Bölgesi'ne bağlı.
ÇANAKKALE Hem Marmara hem Ege'ye kıyısı var. Çanakkale, Marmara Bölgesi'nde bulunuyor.
ÇORUM Herkes İç Anadolu sanıyor ama Çorum Karadeniz Bölgesi'nde yer alıyor.
DENİZLİ Ege mi Akdeniz mi tartışması yaşanıyor. Denizli, Ege Bölgesi'nde yer alıyor.
ISPARTA "Göller Yöresi" vurgusu bazen kafa karıştırsa da konumu nedeniyle İç Anadolu ile karıştırılabiliyor. Isparta, Akdeniz Bölgesi'ne bağlıdır.
KAHRAMANMARAŞ Topraklarının bir bölümü Akdeniz, bir bölümü ise Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer aldığından kafa karışıklığına sebep oluyor. Ancak şehir merkezi o bölgede olduğundan Kahramanmaraş, Akdeniz Bölgesi'nde kabul ediliyor.
KÜTAHYA İç Anadolu ile karıştırılıyor. Kütahya, Ege Bölgesi'ne bağlı./ kaynak: haber7
