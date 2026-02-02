Kaos Partisi CHP’de koltuk kavgası kızıştı! Proje İmamoğlu çöktü. Genar Başkanı İhsan Aktaş, son verileri paylaştı!

Her fırsatta "liyakat" naraları atan ancak arka planda birbirinin kuyusunu kazan CHP cephesinde, hesaplar iyice karıştı. Genar Başkanı İhsan Aktaş, TGRT Haber ekranlarında yaptığı açıklamalarda, CHP içerisindeki iktidar savaşının ulaştığı vahim boyutu gözler önüne serdi.

"PROJE" PATLADI, REKABET BAŞLADI

İhsan Aktaş'ın analizlerine göre, bir dönem CHP içerisinde "rakipsiz" gibi sunulan Ekrem İmamoğlu’nun büyüsü bozuldu. Kongre sürecinde her türlü ayak oyunuyla ön plana çıkan İmamoğlu'nun, yargılandığı davalar ve yönetimdeki beceriksizliği sonrası desteği hızla eridi. Aktaş, "İmamoğlu CHP içerisinde kongreye giderken neredeyse rakipsiz gibiydi" diyerek o dönemki şişirilmiş popülariteye dikkat çekti.

YAVAŞ PUSUDAN ÇIKTI

Halkın sorunlarından ziyade koltuk derdine düşenlerin partisinde, Mansur Yavaş hamlesi de gecikmedi. İmamoğlu’nun hukuki süreçlerle boğuşmasını fırsat bilen Yavaş cephesinde iştahlar kabardı. Aktaş, "İmamoğlu tutuklandıktan sonra Yavaş'ın talebi tekrar yükseldi" sözleriyle, CHP içindeki "sırtından hançerleme" geleneğinin devam ettiğini vurguladı.

ÖZGÜR ÖZEL - MANSUR YAVAŞ KAPIŞMASI KAPIDA

Asıl merak edilen husus ise; emanetçi genel başkan Özgür Özel ile Mansur Yavaş’ın karşı karşıya gelmesi durumunda neler yaşanacağı. Siyasi kulislerde, bu iki ismin "kim daha iyi takiye yapar" yarışına gireceği konuşuluyor.

MİLLETİN TERCİHİ YİNE BELLİ: ERDOĞAN!

CHP’deki bu "Horoz Dövüşü" sürerken, milletin rotası değişmiyor. Aktaş’ın verileri, tüm bu koltuk kavgalarına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halk nezdindeki sarsılmaz gücünü koruduğunu bir kez daha tescilledi.